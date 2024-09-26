Гейдар Алиев, 27-летний сын президента Азербайджана Ильхама Алиева, впервые принял участие в совещании высокого уровня по экономическим вопросам в четверг, 26 сентября, что стало значительным публичным появлением. Сидящего рядом со своей матерью, первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, присутствие Гейдара Алиева на совещании вызвало вопросы о его растущей вовлеченности в государственные дела.

Хотя официальное заявление относительно его должности не было сделано, некоторые сообщения предполагают, что Гейдар Алиев занимает определенную должность в Министерстве экономики. Отсутствие официального подтверждения породило спекуляции о его будущем в политической и экономической жизни Азербайджана.

Гейдар Алиев является выпускником Университета ADA в Баку, престижного учебного заведения, известного тем, что оно подготовило многих ведущих дипломатов и государственных служащих страны. Его присутствие на встрече в четверг происходит на фоне растущей заметности, как в правительственных, так и в общественных мероприятиях, привлекая внимание к его потенциальной будущей роли в руководстве Азербайджана.

Его отец, президент Ильхам Алиев, начал свою карьеру в начале 1990-х годов после распада Советского Союза, занимая пост вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). С тех пор Ильхам Алиев остается в центре политической сцены Азербайджана, направляя страну через экономическую модернизацию и лавируя в сложной региональной геополитике.

В январе 2024 года Гейдар Алиев попал в заголовки газет, когда присоединился к своему отцу в приветствии президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна во время официального государственного визита. Встреча, в которой приняли участие высокопоставленные должностные лица обеих стран, стала одним из самых заметных появлений Гейдара Алиева на международной арене.

Он сопровождал президента Ильхама Алиева на ряде военных мероприятий, включая посещение в феврале этого года объектов ВВС Азербайджана, где они наблюдали полеты недавно приобретенных ударных БПЛА Akinci. Отец и сын также недавно приняли участие в церемонии открытия Карабахского университета в Ханкенди, что еще раз продемонстрировало растущую вовлеченность Гейдара Алиева в важные государственные дела.

Поскольку Гейдар Алиев продолжает принимать участие в громких мероприятиях, остаются вопросы относительно его будущей траектории в азербайджанской политике, при этом наблюдатели внимательно следят за любыми признаками расширения его роли в управлении страной.