США выделят еще $8 млрд на нужды обороны Украины
США выделят еще $8 млрд на оборонные нужды Украины
Администрация США выделит на нужды обороны Украины дополнительно почти 8 миллиардов долларов. Об этом сообщил в четверг президент Байден в канун встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как говорится в сообщении на сайте Белого дома, 5,5 миллиардов долларов будет направлено на поставки Украине американской военной техники из арсеналов Пентагона и на пополнение этих арсеналов новой техникой.
Ещё 2,4 миллиарда долларов пойдут на поставки Киеву военной техники, включая новые системы ПВО (система "Пэтриот"), а также беспилотники, ракеты "воздух-земля".
Для усиления дальнобойных возможностей Украины Байден принял решение о поставке Украине крылатых авиабомб JSOW, радиусом до 110 км.
Также средства будут направлены на укрепление военной промышленности Украины.
Кроме того, Байден распорядился расширить подготовку украинских пилотов к полётам на истребителях F-16 - в будущем году в программе примут участие дополнительно 18 пилотов.
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