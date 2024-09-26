США выделят еще $8 млрд на нужды обороны Украины

США выделят еще $8 млрд на оборонные нужды Украины

Администрация США выделит на нужды обороны Украины дополнительно почти 8 миллиардов долларов. Об этом сообщил в четверг президент Байден в канун встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как говорится в сообщении на сайте Белого дома, 5,5 миллиардов долларов будет направлено на поставки Украине американской военной техники из арсеналов Пентагона и на пополнение этих арсеналов новой техникой.

Ещё 2,4 миллиарда долларов пойдут на поставки Киеву военной техники, включая новые системы ПВО (система "Пэтриот"), а также беспилотники, ракеты "воздух-земля".

Для усиления дальнобойных возможностей Украины Байден принял решение о поставке Украине крылатых авиабомб JSOW, радиусом до 110 км.

Также средства будут направлены на укрепление военной промышленности Украины.

Кроме того, Байден распорядился расширить подготовку украинских пилотов к полётам на истребителях F-16 - в будущем году в программе примут участие дополнительно 18 пилотов.