Азербайджан и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве в сфере стрелкового оружия

Азербайджан и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве в сфере стрелкового оружия

Сотрудничество между Израилем и Азербайджаном продолжает расти, в том числе в сфере оборонной промышленности. Об этом написал в своем аккаунте на платформе X посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

«AS Holdings и ее дочерняя компания Ari Arms — международная компания, специализирующаяся на производстве и разработке легкого оружия по стандарту НАТО — подписали сегодня стратегический Меморандум о взаимопонимании (МОВ) с Azersilah, госкомпанией при Министерстве оборонной промышленности Азербайджана.

Это ценное партнерство сближает страны, способствуя совместному развитию и совместным усилиям по укреплению независимости и национальной безопасности», - написал посол.

Отметим, что документ был подписан в рамках проходящей в Баку международной оборонной выставке ADEX.