Азербайджан и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве в сфере стрелкового оружия
Азербайджан и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве в сфере стрелкового оружия
Сотрудничество между Израилем и Азербайджаном продолжает расти, в том числе в сфере оборонной промышленности. Об этом написал в своем аккаунте на платформе X посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.
«AS Holdings и ее дочерняя компания Ari Arms — международная компания, специализирующаяся на производстве и разработке легкого оружия по стандарту НАТО — подписали сегодня стратегический Меморандум о взаимопонимании (МОВ) с Azersilah, госкомпанией при Министерстве оборонной промышленности Азербайджана.
Это ценное партнерство сближает страны, способствуя совместному развитию и совместным усилиям по укреплению независимости и национальной безопасности», - написал посол.
Отметим, что документ был подписан в рамках проходящей в Баку международной оборонной выставке ADEX.
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