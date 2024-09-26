Ильхам Алиев провел совещание по экономическим вопросам
Ильхам Алиев провел совещание по экономическим вопросам
26 сентября под председательством главы государства состоялось совещание по экономическим вопросам. Об этом во второй половине дня сообщила пресс-служба президента. Подробности не сообщаются.
Политика
-
- 26 сентябрь 2024, 22:41
Госсекретарь США Энтони Блникен принимает министров иностранных дел Азербайджана и Армении в отеле Lotte New York Palace, в нескольких кварталах от штаб-квартиры ООН, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
-
- 26 сентябрь 2024, 19:44
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле 26 сентября азербайджанских позиций в Нахчыванской автономной республике (НАР).
-
- 26 сентябрь 2024, 19:22
Айгюн Гумбатова - жена члена ПНФА Агялы Гумбатова, осужденного по обвинению в нанесении ущерба здоровью гражданина, обратилась в агентство Turan с сообщением о бедственном положении семьи.
-
- 26 сентябрь 2024, 17:55
Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по делу парализованного активиста Фамиля Халилова.
Написать отзыв