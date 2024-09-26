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(3 часа назад)
Ильхам Алиев провел совещание по экономическим вопросам

Ильхам Алиев провел совещание по экономическим вопросам

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев провел совещание по экономическим вопросам

26 сентября под председательством главы государства состоялось совещание по экономическим вопросам. Об этом во второй половине дня сообщила пресс-служба президента. Подробности не сообщаются.

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