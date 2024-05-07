Каковы реальные причины и цели переноса парламентских выборов на более ранний срок?
Решение Азербайджана о возможном переносе парламентских выборов с запланированной даты на ноябрь вызвало дискуссии о мотивах и целях, лежащих в основе этого изменения. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов в качестве причины для рассмотрения вопроса о более ранней дате выборов сослался на конфликт с климатической конференцией COP29, запланированной на тот же месяц.
Исторически сложилось так, что Азербайджан часто прибегал к проведению выборов вне установленных сроков. Например, парламентские выборы 2020 года были отложены на шесть месяцев, что правительство объяснило необходимостью "ускорения реформ". Аналогичным образом, досрочные президентские выборы в феврале этого года были оправданы восстановлением суверенитета над всеми национальными территориями, что стало исторической вехой, которая, по мнению правительства, должна совпасть с президентскими выборами.
Мирали Гусейнов, председатель общественного объединения "Образование во имя демократии", в программе «Сложный вопрос» предполагает, что конфликт в расписании с COP29, возможно, не в полной мере объясняет стремление правительства перенести заседание. Он отметил тенденцию переноса сроков выборов с 2016 года, которая, по его мнению, сохранится. По словам Гусейнова, проведение выборов раньше, чем ожидалось, может стать стратегическим сюрпризом, как для избирателей, так и для кандидатов в депутаты, что, вероятно, указывает на предстоящие парламентские выборы в июле или августе.
Кроме того, Гусейнов выразил обеспокоенность по поводу целесообразности проведения трех выборов — президентских, муниципальных и парламентских — в течение одного календарного года, а также возможного конституционного референдума. Материально-технические проблемы, связанные с таким сжатым графиком проведения выборов, являются значительными, хотя и решаемыми, учитывая прецедент досрочных выборов, созданный правительством.
Высказываются также предположения о более широких конституционных изменениях, включая расширение прав муниципалитетов и упразднение органов исполнительной власти. Эти поправки, рассматриваемые на фоне сложной глобальной геополитической динамики, несут в себе различные риски и, вероятно, требуют осторожного подхода, что может привести к переносу референдума на следующий год.
Эти предвыборные маневры в Азербайджане свидетельствуют о сложном взаимодействии стратегических, логистических и политических соображений, которые выходят за рамки простого планирования стратегии, отражая более глубокое переосмысление ситуации в руководстве страны и его реакцию, как на внутреннее, так и на международное давление.
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