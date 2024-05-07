Общественный активист Эльмир Аббасов допрошен по “делу Abzas Media”

Общественный активист Эльмир Аббасов 7 мая был допрошен в главном управлении полиции города Баку по “делу Abzas Media” в качестве свидетеля. Об этом он сам сообщил журналистам.

Он воздержался раскрывать содержание, заданных ему вопросов, в связи с обязательствами по не разглашению тайны следствия.

Допрос продолжался полтора часа. Активист отметил, что какого-либо давления на него не оказывалось.

Аббасов также проходит обвиняемым по “делу Toplum TV”. При этом, он находится на свободе, под «надзором полиции».

Всего по делам против Abzas Media и Toplum TV уголовной ответственности привлечены 17 человек – журналистов, медиаработников, активистов, в том числе 15 находятся под арестом. Все они обвиняются в контрабанде.

Фигуранты отвергают обвинения и связывают уголовные дела со своей журналистской или общественной деятельностью.