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(11 часов назад)
Общественный активист Эльмир Аббасов допрошен по “делу Abzas Media”
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Общественный активист Эльмир Аббасов допрошен по “делу Abzas Media”

Общественный активист Эльмир Аббасов 7 мая был допрошен в главном управлении полиции города Баку по “делу Abzas Media” в качестве свидетеля. Об этом он сам сообщил журналистам.

Он воздержался раскрывать содержание, заданных ему вопросов, в связи с обязательствами по не разглашению тайны следствия.  

Допрос продолжался полтора часа. Активист отметил, что какого-либо давления на него не оказывалось.

Аббасов также проходит обвиняемым по “делу  Toplum TV”. При этом, он находится на свободе, под «надзором полиции».

Всего по делам против Abzas Media и Toplum TV уголовной ответственности привлечены 17 человек – журналистов, медиаработников, активистов, в том числе 15 находятся под арестом. Все они обвиняются в контрабанде.

Фигуранты отвергают обвинения и связывают уголовные дела со своей журналистской или общественной деятельностью.

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