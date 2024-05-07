Посольство США о результата розыгрыша Green Card
Посольство США о результата розыгрыша Green Card
Посольство США опубликовало 7 мая объявление относительно розыгрыша «Green Card».
“Период подачи заявок на участие в DV-2025 (Green Card) завершился 7 ноября 2023 г.
Не дайте себя обмануть людям или веб-сайтам, которые предлагают вам сейчас предоставить данные для участия в программе. Это мошенничество. Результаты заявок, отобранных для рассмотрения, доступны с 4 мая на сайте:
http://dvprogram.state.gov/ESC/”, - говорится в объявлении.
Политика
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- 7 май 2024, 16:02
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- 7 май 2024, 15:17
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