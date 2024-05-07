Посольство США о результата розыгрыша Green Card

Посольство США опубликовало 7 мая объявление относительно розыгрыша «Green Card».

“Период подачи заявок на участие в DV-2025 (Green Card) завершился 7 ноября 2023 г.

Не дайте себя обмануть людям или веб-сайтам, которые предлагают вам сейчас предоставить данные для участия в программе. Это мошенничество. Результаты заявок, отобранных для рассмотрения, доступны с 4 мая на сайте:

http://dvprogram.state.gov/ESC/”, - говорится в объявлении.