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(11 часов назад)
Посольство США о результата розыгрыша Green Card

Посольство США о результата розыгрыша Green Card

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Посольство США о результата розыгрыша Green Card

Посольство США опубликовало 7 мая объявление относительно розыгрыша «Green Card».

“Период подачи заявок на участие в DV-2025 (Green Card) завершился 7 ноября 2023 г.

Не дайте себя обмануть людям или веб-сайтам, которые предлагают вам сейчас предоставить данные для участия в программе. Это мошенничество. Результаты заявок, отобранных для  рассмотрения, доступны с 4  мая на сайте:

http://dvprogram.state.gov/ESC/”, - говорится в объявлении.

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