Мир между Азербайджаном и Арменией в геополитической ловушке. - беседа с Вадимом Дубновым в 19:00
Вадим Дубнов, эксперт по Кавказу, обозреватель Радио «Свобода»
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- Экономика
- 18 сентябрь 2024 15:28
Сложный вопрос
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- 17 сентябрь 2024, 22:31
Сообщается, что вопрос «Ситуация с правами человека в Азербайджане» включен в повестку дня осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). На первый день сессии, 30 сентября, запланированы срочные дебаты на тему «Ухудшение ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане».
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- 16 сентябрь 2024, 20:11
В Азербайджане недавно завершился очередной тур выборов. Завершились внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся 1 сентября. Это были вторые внеочередные выборы за год, после досрочных президентских выборов в феврале этого года.
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- 13 сентябрь 2024, 23:46
Председатель партии «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ) Ильгар Мамедов подал в отставку с поста лидера партии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Ильгар Мамедов заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отклонила его жалобу на отмену результатов выборов в округе, проигнорировав основные доводы и доказательства, представленные им:
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- 12 сентябрь 2024, 22:14
Сообщается, что Армения и Азербайджан полностью согласовали 13 из 16 статей проекта мирного соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на брифинге с люксембургским коллегой 9 сентября в Ереване. По его словам, есть реальная возможность скорого подписания мирного соглашения: «Есть 16 статей, 13 из которых полностью согласованы, а 3 — частично».
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