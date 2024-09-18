Мир между Азербайджаном и Арменией в геополитической ловушке. - беседа с Вадимом Дубновым в 19:00

Сообщается, что Армения и Азербайджан полностью согласовали 13 из 16 статей проекта мирного соглашения. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на брифинге с люксембургским коллегой 9 сентября в Ереване. По его словам, есть реальная возможность скорого подписания мирного соглашения: «Есть 16 статей, 13 из которых полностью согласованы, а 3 — частично».