Может ли гибель президента Ирана отразиться на азербайджано-иранских отношениях?
Гибель президента Ирана Сейеда Ибрагима Раиси вызвала вопросы о ее потенциальном влиянии на азербайджано-иранские отношения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал свою последнюю встречу с Раиси 19 мая "исторической", выразив свои соболезнования в посольстве Ирана в Азербайджане 21 мая.
"Моя последняя встреча с ним была исторической. И он, и я назвали эту встречу исторической. Наше совместное участие в открытии крупного инфраструктурного проекта на государственной границе стало свидетельством прочности ирано-азербайджанских отношений", - сказал Алиев. Он подчеркнул, что эта встреча стала четким посланием обоим народам и всему миру о том, что Азербайджан и Иран являются друзьями и будут продолжать тесно сотрудничать.
Алиев рассказал о подробных обсуждениях, состоявшихся в ходе их двухчасовой двусторонней встречи, в ходе которой обсуждались будущие направления азербайджано-иранских отношений и конкретные инфраструктурные проекты. Он выразил уверенность, что достигнутые договоренности будут реализованы новым руководством Ирана, поскольку они отражают твердую политическую волю обеих стран.
Политический обозреватель Насими Мамедли, выступая в программе "Сложный вопрос", предположил, что крушение вертолета, в результате которого погиб Раиси, скорее всего, было вызвано погодными условиями или человеческой ошибкой. Он отметил печально известную репутацию вертолета Bell 212 среди турецких пилотов, которые называют его "летающим гробом".
Однако Мамедли не исключил возможности саботажа, учитывая напряженные отношения Ирана с большинством своих соседей, Израилем, Соединенными Штатами и даже некоторыми европейскими странами. Он указал на внутреннюю борьбу за власть в клерикальном режиме Ирана, многие из которых соперничают за лидерство с приходом к власти нынешнего духовного лидера, аятоллы Али Хаменеи. Раиси считался сильным претендентом на пост духовного лидера, что потенциально делало его мишенью для соперников.
Несмотря на смерть Раиси, Мамедли считает, что направление ирано-азербайджанских отношений вряд ли существенно изменится. Он утверждал, что именно Хаменеи, а не Раиси, был инициатором нормализации отношений с Азербайджаном. Поскольку внешняя политика Ирана определяется верховным лидером (Рахбаром), а не президентом, уход Раиси не должен изменить установленный курс на сближение.
Устойчивость азербайджано-иранских отношений, основанных на совместных проектах и взаимных интересах, вероятно, будет зависеть от дальнейшего согласования стратегических целей двух стран.
Сложный вопрос
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