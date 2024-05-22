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(4 часа назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Визит президента Таджикистана в Азербайджан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вечером 22 мая прибыл с государственным визитом в Азербайджан.

К его визиту приурочены Дни культуры Таджикистана в Азербайджане, которые начались 20 мая.
 

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