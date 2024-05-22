Комиссия по вопросам помилования завершила рассмотрение обращений
Комиссия по вопросам помилования завершила рассмотрение обращений
Комиссия по вопросам помилования при президенте Азербайджана сегодня завершила рассмотрение обращений, сообщил член этой структуры глава Фонда исследований «Конституция» Алимамед Нуриев.
По его словам, на сегодняшнем заседании было рассмотрено свыше 100 заявлений.
А всего за последний месяц комиссией были рассмотрены 700 заявлений.
Комиссия, обобщив свою работу представит ее результаты президенту Азербайджана.
Отметим, что нынешний цикл заседаний комиссий проводился с целью рассмотрений обращений к предполагаемому распоряжению президента о помиловании по случаю Дня независимости, отмечаемому 28 мая.
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