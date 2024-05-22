  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy170 C
  • Четверг, 23 май 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 часа назад)
Комиссия по вопросам помилования завершила рассмотрение обращений

Комиссия по вопросам помилования завершила рассмотрение обращений

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Комиссия по вопросам помилования завершила рассмотрение обращений

Комиссия по вопросам помилования при президенте Азербайджана сегодня завершила рассмотрение обращений, сообщил член этой структуры глава Фонда исследований «Конституция» Алимамед Нуриев.

По его словам, на сегодняшнем заседании было рассмотрено свыше 100 заявлений.

А всего за последний месяц комиссией были рассмотрены 700 заявлений.

Комиссия, обобщив свою работу представит ее результаты президенту Азербайджана.

Отметим, что нынешний цикл заседаний комиссий проводился с целью рассмотрений обращений к предполагаемому распоряжению президента о помиловании по случаю Дня независимости, отмечаемому 28 мая.

Написать отзыв

Политика

İran Prezidentinin həlak olduğu hadisə Azərbaycan- İran münasibətlərinə təsir edə bilərmi? – Nəsimi Məmmədli Çətin sualda


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей