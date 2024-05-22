Проспект 8 ноября закрывается на ремонт

В связи с ремонтными работами на проспекте 8 ноября движение транспорта будет ограничено.

В частности, как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, с 08:00 23 мая до 22:00 29 мая будет закрыта для автомобильного движения часть проспекта от пересечения с улицей Юсифа Сафарова (начало проспекта) до пересечения с улицей Хагани Рустамова ( возле бывшего Бакинского французского лицея).

Водителям рекомендуется в качестве альтернативы использовать параллельную дорогу вдоль морского побережья.