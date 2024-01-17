Независимые НПО не будут осуществлять мониторинг президентских выборов президента. В чем причина?

В рамках подготовки к президентским выборам, назначенным в Азербайджане на 7 февраля, было официально зарегистрировано более 25 000 наблюдателей, процесс регистрации продлится до 28 января. Хотя большинство этих наблюдателей являются местными, в процессе мониторинга также участвуют заслуживающие внимания организации, имеющие опыт публикации критических отчетов о прошлых выборах.

Недавнее заявление Центральной избирательной комиссии высветило обеспокоенность по поводу платной предвыборной агитации, показав, что различные средства массовой информации подали 44 заявки на платную предвыборную рекламу.

Возникли вопросы относительно доступности платной агитации для кандидатов и финансовой динамики, стоящей за такими инициативами. Аналитики стремятся внести ясность в вопрос о том, какие кандидаты обладают средствами для участия в оплачиваемой предвыборной кампании, а какие могут столкнуться с ограничениями.

Еще больше усложняет предвыборную ситуацию освещение в СМИ деятельности действующего главы государства, также кандидата в президенты. Это освещение включает его визиты в различные регионы, участие в торжественных открытиях объектов и взаимодействие с общественностью, что требует тщательного изучения возможных нарушений правил агитации и пропаганды.

Экспертное понимание этих насущных вопросов представлено в программе "Сложный вопрос" Баширом Сулейманлы, экспертом по выборам и главой Института прав граждан. По словам Сулейманлы, нежеланию некоторых неправительственных организаций (НПО), которые ранее публиковали критические отчеты, участвовать в нынешних президентских выборах способствует несколько причин. Ключевым фактором, подчеркнул он, стали последствия президентских выборов 2013 года, во время которых произошло серьезное нападение на крупнейшую местную мониторинговую организацию в стране, Центр мониторинга выборов и изучения демократии (CMID), что привело к аресту его руководства и параличу его деятельности.

Сулейманлы далее напомнил, что после неудачи CMID были возбуждены уголовные дела примерно против 20 организаций, что привело к аресту некоторых руководителей, отъезду других из страны и замораживанию их банковских счетов. Также были внесены законодательные поправки, накладывающие ограничения на возможность получения грантов и устанавливающие другие ограничения.

Совокупный эффект этих событий, отметил Сулейманлы, привел к эрозии гражданского общества в Азербайджане, подавлению независимых голосов и значительному уменьшению возможностей для подготовки беспристрастных отчетов об итогах выборов.