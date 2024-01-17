Независимые НПО не будут осуществлять мониторинг президентских выборов президента. В чем причина?
В рамках подготовки к президентским выборам, назначенным в Азербайджане на 7 февраля, было официально зарегистрировано более 25 000 наблюдателей, процесс регистрации продлится до 28 января. Хотя большинство этих наблюдателей являются местными, в процессе мониторинга также участвуют заслуживающие внимания организации, имеющие опыт публикации критических отчетов о прошлых выборах.
Недавнее заявление Центральной избирательной комиссии высветило обеспокоенность по поводу платной предвыборной агитации, показав, что различные средства массовой информации подали 44 заявки на платную предвыборную рекламу.
Возникли вопросы относительно доступности платной агитации для кандидатов и финансовой динамики, стоящей за такими инициативами. Аналитики стремятся внести ясность в вопрос о том, какие кандидаты обладают средствами для участия в оплачиваемой предвыборной кампании, а какие могут столкнуться с ограничениями.
Еще больше усложняет предвыборную ситуацию освещение в СМИ деятельности действующего главы государства, также кандидата в президенты. Это освещение включает его визиты в различные регионы, участие в торжественных открытиях объектов и взаимодействие с общественностью, что требует тщательного изучения возможных нарушений правил агитации и пропаганды.
Экспертное понимание этих насущных вопросов представлено в программе "Сложный вопрос" Баширом Сулейманлы, экспертом по выборам и главой Института прав граждан. По словам Сулейманлы, нежеланию некоторых неправительственных организаций (НПО), которые ранее публиковали критические отчеты, участвовать в нынешних президентских выборах способствует несколько причин. Ключевым фактором, подчеркнул он, стали последствия президентских выборов 2013 года, во время которых произошло серьезное нападение на крупнейшую местную мониторинговую организацию в стране, Центр мониторинга выборов и изучения демократии (CMID), что привело к аресту его руководства и параличу его деятельности.
Сулейманлы далее напомнил, что после неудачи CMID были возбуждены уголовные дела примерно против 20 организаций, что привело к аресту некоторых руководителей, отъезду других из страны и замораживанию их банковских счетов. Также были внесены законодательные поправки, накладывающие ограничения на возможность получения грантов и устанавливающие другие ограничения.
Совокупный эффект этих событий, отметил Сулейманлы, привел к эрозии гражданского общества в Азербайджане, подавлению независимых голосов и значительному уменьшению возможностей для подготовки беспристрастных отчетов об итогах выборов.
-
- В мире
- 17 январь 2024 14:17
-
Сложный вопрос
-
- 18 январь 2024, 21:09
В качестве шага, чреватого дипломатическими последствиями, Сенат Франции принял резолюцию, требующую введения санкций против Азербайджана, что вновь усилило напряженность, вызванную конфликтом в Нагорном Карабахе. Резолюция не только выражает поддержку территориальной целостности Армении, но и осуждает военные операции Азербайджана в Карабахе 19-20 сентября 2023 года.
-
- 16 январь 2024, 22:58
Старт предвыборной кампании по досрочным президентским выборам в Азербайджане 15 января ознаменовал начало политического сезона с участием семи кандидатов, включая действующего главу государства Ильхама Алиева. Согласно Избирательному кодексу, период предвыборной кампании длится 23 дня до выборов, достигая кульминации за день до голосования, назначенного на 7 февраля.
-
- 16 январь 2024, 19:12
Хатаинский районный суд Баку приговорил журналистку Эльнару Гасымову как минимум к 2 месяцам и 17 дням предварительного ареста. Обвинения, связанные с контрабандой по предварительному сговору лиц (статья 206.3.2 Уголовного кодекса), вытекают из связи Гасымовой с изданием AbzasMedia, известным своими острыми расследованиями коррупции.
-
- 15 январь 2024, 22:48
Вадим Дубнов, обозреватель Радио «Свобода», эНакануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван считает последние заявления азербайджанской стороны серьезным ударом по мирному процессу. По его словам, Баку отказывается выполнять ранее достигнутые договоренности о признании территориальной целостности государств на основании Алма-Атинской декларации 1991 года, по которой образовались независимые страны бывшего СССР.ксперт по Кавказу
Написать отзыв