Министерства обороны Азербайджана и Турции обсуждают вопросы укрепления сотрудничества
Министерства обороны Азербайджана и Турции обсуждают вопросы укрепления сотрудничества
17 января в министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял турецкую делегацию во главе с замминистром обороны Турции Джелалом Сами Тюфекчи.
Как сказано в сообщении военного ведомства, на встрече были обсуждены вопросы дальнейшего развития и укрепления военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами.
В составе турецкой делегации была большая группа руководителей компаний оборонной промышленности Турции, была отмечена значимость совместных проектов в области военного обеспечения.
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