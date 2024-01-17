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(3 часа назад)
Министерства обороны Азербайджана и Турции обсуждают вопросы укрепления сотрудничества

Министерства обороны Азербайджана и Турции обсуждают вопросы укрепления сотрудничества

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Министерства обороны Азербайджана и Турции обсуждают вопросы укрепления сотрудничества

17 января в министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял турецкую делегацию во главе с замминистром обороны Турции  Джелалом Сами Тюфекчи.

Как сказано в сообщении военного ведомства, на встрече были обсуждены вопросы дальнейшего развития и укрепления военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами.

В составе турецкой делегации была большая группа руководителей компаний оборонной промышленности Турции, была отмечена значимость совместных проектов в области военного обеспечения.

 

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