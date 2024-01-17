Министерства обороны Азербайджана и Турции обсуждают вопросы укрепления сотрудничества

17 января в министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял турецкую делегацию во главе с замминистром обороны Турции Джелалом Сами Тюфекчи.

Как сказано в сообщении военного ведомства, на встрече были обсуждены вопросы дальнейшего развития и укрепления военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами.

В составе турецкой делегации была большая группа руководителей компаний оборонной промышленности Турции, была отмечена значимость совместных проектов в области военного обеспечения.