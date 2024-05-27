Почему Распоряжение о помиловании не коснулось политзаключенных?

25 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании 154 осужденных, но это решение, в частности, не касалось политических заключенных, что вызвало вопросы и критику со стороны защитников прав человека.

Согласно президентскому указу, 63 человека, приговоренных к лишению свободы, были освобождены от отбытия оставшегося срока наказания, а 52-м приговор был сокращен вдвое. Кроме того, был освобожден один человек с условным сроком наказания, 28 человек, отбывших ограничение свободы, были освобождены, троим срок наказания был сокращен вдвое, двое приговоренных к исправительным работам были освобождены от наказания, четыре оштрафованных лица были освобождены от наказания, а судимость одного человека, отбывшего наказание, была снята.

Однако глава Бакинского клуба по правам человека Расул Джафаров выразил разочарование в связи с исключением политзаключенных из списка на помилование во время обсуждения в программе "Сложный вопрос". Джафаров признал гуманитарный аспект помилования, но посетовал, что представленный его организацией в апреле список, в который входили имена 39 политзаключенных, не был рассмотрен.

"Мы сожалеем, что по сравнению с указами о помиловании предыдущих лет, нынешний носит более ограниченный и локальный характер", - сказал Джафаров, предположив, что исключение может быть объяснено политическими причинами. Он подчеркнул, что, хотя правительство Азербайджана отрицает существование политзаключенных, лица, задержанные по политическим мотивам, как правило, включаются в списки на помилование после переговоров с Европейским союзом.

На формирование списка помилованных в этом году повлияли несколько международных факторов. В январе 2024 года значительную роль сыграл отказ депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) ратифицировать полномочия азербайджанской делегации. Кроме того, внесение в Конгресс США в прошлом месяце "Закона о санкциях в отношении Азербайджана до 2024 года", который предлагает ввести санкции против 44 высокопоставленных должностных лиц Азербайджана за их роль в карабахском конфликте и нарушениях прав человека, также негативно повлияло на состав списка.

Джафаров не исключил, что в конце года может быть издан еще один указ о помиловании, который может коснуться политических заключенных. Он также раскритиковал "Закон о санкциях в отношении Азербайджана 2024" как несправедливый и не имеющий отношения к защите прав человека, хотя и признал обеспокоенность решением ПАСЕ, связав его с нарушениями прав человека, преследованием оппозиционных политиков и независимых СМИ, а также действиями в Нагорном Карабахе.