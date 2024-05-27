Ключевая конференция по изменению климата прошла в Баку в преддверии COP29

Ключевая конференция по изменению климата прошла в Баку в преддверии COP29

В отеле Emerald в Баку 26 мая состоялась важная конференция под названием "Глобальное изменение климата и Азербайджан", организованная коалицией общественных объединений с целью повышения прозрачности в горнодобывающей отрасли (ИПДО). Мероприятие, проведенное в преддверии международной конференции COP29, запланированной на ноябрь в Азербайджане, привлекло видных ученых, экспертов и лидеров гражданского общества для обсуждения актуальных вопросов изменения климата.

Доцент Ильхам Гусейнли, координатор Коалиции ИПДО, открыл конференцию приветственным словом, подчеркнув важную роль мероприятия в формировании климатической политики Азербайджана в преддверии саммита COP29. Гусейнли подчеркнул важность учета мнений гражданского общества, экспертов и ученых для выработки комплексного подхода к проблеме изменения климата.

На конференции были представлены специальные доклады ведущих экспертов страны по изменению климата. Сабит Багиров, президент Фонда содействия предпринимательству и развитию рыночной экономики, выступил модератором мероприятия, представив первого докладчика, Ислама Мустафаева. Мустафаев, член-корреспондент Национальной академии наук, представил углубленный анализ проблем глобального изменения климата и их конкретных последствий для Азербайджана.

Первая дискуссионная группа подробно остановилась на обязательствах по Парижскому соглашению и трудностях, связанных с выполнением этих обязательств. Иса Алиев, бывший координатор Рамочной конвенции ООН по Азербайджану (2001-2018) и независимый эксперт по влиянию климата на городскую среду, рассказал о текущем состоянии реализации Парижского соглашения. Эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамли рассказал о последствиях изменения климата для сельского хозяйства, подчеркнув уязвимость сельскохозяйственного сектора Азербайджана и возможные стратегии адаптации.

Затем последовали обширные дискуссии, в ходе которых многочисленные эксперты поделились своими соображениями. На второй панели выступил Ровшан Аббасов, преподаватель Университета Хазар и известный эксперт по управлению водными ресурсами, который рассмотрел проблемы управления водными ресурсами в контексте изменения климата. Садиг Гасанов, доктор химических наук и член правления Коалиции ИПДО, обсудил возникающие экологические проблемы и более широкие вызовы, связанные с климатом.

В обсуждениях приняли участие видные общественные деятели, в том числе Эюб Гусейнов, Самир Исаев, Мирали Гусейнов, Ильгар Гусейнли, Насрулла Нуруллаев и Ильгар Халилов. Их разнообразные точки зрения обогатили диалог, подчеркнув многогранный характер проблем климата в Азербайджане.

На конференции также присутствовали представители международного гражданского движения "Публикуй, сколько платишь", в том числе Эмиль Омаров и Фуад Гасанов. Их участие подчеркнуло глобальное измерение изменения климата и необходимость обеспечения прозрачности и подотчетности при решении экологических проблем.

Завершая конференцию, участники и эксперты подчеркнули исключительную важность таких дискуссий для решения проблемы изменения климата. Они призвали к продолжению диалога и сотрудничества между учеными, политиками и гражданским обществом для разработки эффективных стратегий смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.