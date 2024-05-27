Президент Азербайджана помиловал 154 осужденных,  но среди них нет политзаключенных

25 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании 154 осужденных. Это важный, но противоречивый шаг. Согласно указу, 63 человека, приговоренных к тюремному заключению, были освобождены от неотбытой части наказания.

Хотя некоторые восприняли акт помилования как позитивный жест, он также вызвал критику за то, что в него не были включены известные журналисты и политические заключенные. Новелла Джафароглу, председатель Общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой, выразила свое разочарование информационному агентству Turan: "Подписание указов о помиловании - это всегда позитивный шаг; люди, находящиеся в тюрьме, освобождаются и воссоединяются со своими семьями. Однако, к сожалению, журналисты, против которых были приняты судебные решения, не были включены в наш список защитников, равно как и другие лица".

Джафароглу призвал к изменениям в комиссии по помилованию, предложив руководителям и редакторам журналистских организаций, а также правозащитникам встретиться с президентом Алиевым, чтобы обсудить ситуацию с журналистами.

Правозащитник Руфат Сафаров выразил свой скептицизм по поводу приказа о помиловании Радио Азадлыг, отметив, что не возлагал больших надежд на освобождение политзаключенных: "Я не ожидал освобождения примерно 300 человек, признанных местными и международными организациями политзаключенными. Некоторые надеялись, что недавняя международная критика может смягчить позицию властей, но этого не произошло".

Сафаров подчеркнул, что это распоряжение о помиловании примечательно тем, что из него исключены политические заключенные, заявив: "Я считаю, что этот приказ о помиловании не отвечает социально-политическим и правовым интересам азербайджанского общества".

Однако члены президентской комиссии по помилованию выступили в защиту этого решения. Депутат Фазиль Мустафа, член комиссии, сообщил Turan, что постановление стало результатом трехмесячных обсуждений: "Президенту были представлены результаты этих обсуждений, которые привели к подписанию этого постановления. Это традиционное помилование, направленное на предоставление исправившимся лицам возможностей для реинтеграции в общество".

Мустафа охарактеризовал помилование как гуманитарный акт, отражающий намерение президента предоставить людям второй шанс, добавив: "Я не знаю, чтобы кто-то был признан политзаключенным. У правозащитных организаций есть списки, но мы обсуждаем дела на основе представленных нам документов. Без документации обсуждение невозможно".

Представители оппозиции по-прежнему не согласны с позицией правительства. Гюльтекин Гаджибейли, член координационного совета оппозиционного Национального совета, отвергла утверждения о том, что в Азербайджане нет политических заключенных. В интервью Радио Азадлыг Гаджибейли заявил, что последний указ о помиловании свидетельствует о продолжении репрессивной политики: "Подход Ильхама Алиева заключается в ужесточении контроля. Репрессии против гражданского общества и оппозиции будут усиливаться, подрывая политическую среду".

Гаджибейли также раскритиковала дипломатическую стратегию правительства Азербайджана, предположив, что она больше не соответствует ожиданиям Запада: "Раньше помилование одного или двух политзаключенных ослабляло напряженность в отношениях с Западом. Однако, как указано в письме президента США Джо Байдена, адресованном Ильхаму Алиеву по случаю Дня республики, Азербайджан теперь должен уважать права и свободы своих граждан".

Предыдущий указ о помиловании, подписанный 8 мая 2023 года, касался 801 заключенного, из которых 463 человека были освобождены, в том числе несколько человек, признанных правозащитниками политическими заключенными. По оценкам местных правозащитных организаций, в настоящее время в тюрьмах Азербайджана содержится от 250 до 300 политических заключенных. Однако государственные чиновники отрицают эти утверждения, утверждая, что все приговоры основаны исключительно на преступной деятельности.