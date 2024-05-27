Праздничное поздравление из Следственного изолятора Кюрдаханы

Азербайджан. В связи с празднованием в Азербайджане 106-й годовщины провозглашения республики Алескер Мамедли, известный интеллектуал и юрист, передает трогательное поздравление с праздником из изолятора следственного изолятора Кюрдаханы:

"Я поздравляю наш народ со 106-й годовщиной образования нашей республики. В то время как сотни стран мира все еще не могут создать свое собственное государство, это исключительный успех - провозгласить независимость на одном из самых сложных этапов истории, в географии, управляемой колониальной политикой и невежеством, и построить современную республику, которая будет следовать указаниям народа. Наше существование в той географии, в которой мы живем сегодня, наше вечное существование стало возможным благодаря этому мудрому шагу наших отцов-основателей.

28 мая навсегда останется днем гордости. Я с уважением, милосердием и восхищением вспоминаю наших дедов, основавших Азербайджанскую Республику. Я выражаю свои поздравления бесценным людям, уважаемым журналистам, представителям гражданского общества, общественным и политическим активистам, юристам, правозащитникам и представителям интеллигенции, которые осветили нам путь из тьмы к просветлению.

Я пишу свое праздничное поздравление из изолятора. Эта тюрьма, куда меня поместили по ложному обвинению без доказательств или состава преступления, является частью горькой реальности нашей родины. Несмотря на трудные часы, дни и недели, проведенные в тюрьме, я нахожу способ отпраздновать эту главу своей жизни. Слова, которые я пишу, - это квинтэссенция моей свободы мысли и самовыражения. Тех, кто обладает честностью в характере и свободой в душе, не могут поколебать злоупотребления тюремного заключения, несправедливость, с которой они сталкиваются, или клевета, которой они подвергаются.

Это небольшая группа людей, с которыми мы встречаемся каждый день на улицах, в парках, на вечеринках и в аудиториях. Если бы в нашей стране была справедливая политическая и правовая система, 90 процентов сегодняшних заключенных не сидели бы в тюрьмах. Хотя с момента восстановления нашей независимости прошло 33 года, мы все еще далеки от целей цивилизованного мира, и впереди у нас долгий путь.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить тысячи ценных людей, которые прислали мне поздравления с днем рождения, призвали к моему освобождению и выразили беспокойство о моем здоровье. Ваша виртуальная поддержка укрепляет мое духовное и психологическое благополучие. Я еще раз поздравляю всех вас и призываю к немедленному освобождению всех людей, заключенных в тюрьму без каких-либо преступлений, включая молодых журналистов, политических заключенных и узников совести. Я надеюсь, что они вскоре воссоединятся со своими семьями, родителями и маленькими детьми.

Пока ты жив, ты - воплощение нашей души.

Живи и радуйся жизни, о Азербайджан!

Счастливых праздников!"