Подписано соглашение между МВД Азербайджана и Молдовы
Подписано соглашение между МВД Азербайджана и Молдовы
В рамках визита в Азербайджан главы МВД Республики Молдова Адриана Эфроса было подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел двух стран.
Документ подписали глава МВД Азербайджана Вилаят Эйвазов и Адриан Эфрос.
В ходе встречи Эйвазов отметил, что МВД Азербайджана придает большое значение развитию отношений с правоохранительными органами Молдовы на двустороннем, так и на многостороннем уровне.
Среди актуальных проблем он выделили борьбу с незаконным оборотом наркотиков, международным терроризмом, трафикингом, нелегальной миграцией и киберпреступностью.
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