Подписано соглашение между МВД Азербайджана и Молдовы

Подписано соглашение между МВД Азербайджана и Молдовы

В рамках визита в Азербайджан главы МВД Республики Молдова Адриана Эфроса было подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел двух стран.

Документ подписали глава МВД Азербайджана Вилаят Эйвазов и Адриан Эфрос.

В ходе встречи Эйвазов отметил, что МВД Азербайджана придает большое значение развитию отношений с правоохранительными органами Молдовы на двустороннем, так и на многостороннем уровне.

Среди актуальных проблем он выделили борьбу с незаконным оборотом наркотиков, международным терроризмом, трафикингом, нелегальной миграцией и киберпреступностью.