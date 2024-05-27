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(10 часов назад)
Подписано соглашение между МВД Азербайджана и Молдовы

Подписано соглашение между МВД Азербайджана и Молдовы

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Подписано соглашение между МВД Азербайджана и Молдовы

В рамках визита в Азербайджан главы МВД Республики Молдова Адриана Эфроса было подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел двух стран.

Документ подписали глава МВД Азербайджана Вилаят Эйвазов и Адриан Эфрос.

В ходе встречи Эйвазов отметил, что МВД Азербайджана придает большое значение развитию отношений с правоохранительными органами Молдовы на двустороннем, так и на многостороннем уровне.

Среди актуальных проблем он выделили борьбу с незаконным оборотом наркотиков, международным терроризмом, трафикингом, нелегальной миграцией и киберпреступностью.

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