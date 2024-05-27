ЦИК объявил новые данные о численности избирателей

Центральная избирательная комиссия страны объявила сегодня новые данные о численности избирателей в Азербайджане.

После «процесса уточнения» в единый список избирателей страны включены 6 млн. 326 тыс. 764 человека, сообщил на заседании ЦИК в понедельник глава этого ведомства Мазахир Панахов.

Из них 47,55% мужчины, 52,45% - женщины.

Самой пожилой избирательницей является 134-летняя Азизова Тамам Али гызы, 1894 г.р.

Самым пожилому избирателю Хилалу Ибрагимову 108 лет, он 1915 г.р.

В феврале этого года на внеочередных президентских выборах сообщалось, что в стране 6 млн. 478 тыс. 623 человека.

Накануне этих выборов сообщалось, что в стране 6 миллионов 478 тысяч 623 избирателя. По сравнению с сегодняшней статистикой, число избирателей уменьшилось более, чем на 150 тыс. человек.

Причины этого не ясны.