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(10 часов назад)
В ближайшие три дня ливни в горах вызовут сели – синоптики

В ближайшие три дня ливни в горах вызовут сели – синоптики

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В ближайшие три дня ливни в горах вызовут сели – синоптики

Синоптики Минэкологии предупреждают, что 28-29-30 мая в горах Большого и Малого Кавказа пройдут ливни с грозами. Это вызовет повышение уровня горных рек и сели.

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