В ближайшие три дня ливни в горах вызовут сели – синоптики

По данным Министерства финансов, в государственном бюджете Азербайджана на 2024 год предусмотрено увеличение общих расходов на 2,94 миллиарда манатов, в результате чего прогнозируемый бюджет достигнет 39,71 миллиарда манатов, что на 8% больше утвержденного показателя. Однако поправки свидетельствуют о противоречивом сокращении расходов на социальную защиту, что вызвало споры о приоритетах правительства.