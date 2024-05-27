Активист Лачын Велиев проводит в колонии сухую голодовку

Активист Лачын Велиев третьи сутки проводит сухую голодовку в колонии номер 10, сообщила Turan его супруга Зульфия Велиева.

По ее словам, он протестует против запрета передать доверенность своей супруге для получения компенсации, назначенной ЕСПЧ.

Кроме того, Велиев протестует против отказа в медицинской помощи в связи с почечной болезнью.

На третий день голодовки состояние Влиева ухудшилось, сообщила жена активиста.

При этом, Велиева не изолировали от других заключенных.

Адвокат Немат Керимли сообщил корреспонденту Turan , что Велиеву отказывают в праве передать доверенность даже после того, как из Минюста за подписью министра поступило письмо о создании возможности для передачи доверенности.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

*Велиев был арестован в марте 2021 г. по уголовному обвинению в «незаконном обороте наркотиков в крупном размере». Впоследствии ему предъявили обвинение также в «мошенничестве» и осудили к 7,5 годам лишения свободы.

По мнению правозащитников, истинной причиной ареста Велиева является его оппозиционная деятельность. В прошлом он был членом партии «Мусават», а затем сторонником партии Народного фронта.

Велиев был задержан после уличных митингов 15 июля 2020 года в Баку. В сентябре 2023 г. Европейский суд по правам человека признал неправомерным досудебное предварительное заключение Велиева и постановил выплатить ему компенсацию в размере 3500 евро.

Примечательно, что правительство само в одностороннем порядке признало нарушение прав Велиева, выразив готовность компенсировать ему моральный ущерб.