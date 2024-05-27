Апелляционный суд оставил Варданяна под арестом
Апелляционный суд оставил Варданяна под арестом
27 мая Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу Рубена Варданяна на продление срока его ареста.
Бывший «госминистр» сепаратистского режима в Карабахе Рубен Варданян был задержан в сентябре 2023 года при попытке покинуть Карабах и доставлен в Баку.
Ему предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана).
Варданян прибыл в Карабах в сентябре 2022 года, а в ноябре стал «госминистром правительства». Он был отстранен от должности в феврале 2023 года.
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