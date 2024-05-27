Эрдоган вновь хочет поменять конституцию, чтобы оставаться у власти
Эрдоган вновь хочет поменять конституцию, чтобы оставаться у власти
Эрдоган снова вернулся к вопросу о необходимости обновления основного закона страны, который действует с 1982 года. По его словам, несколько предыдущих конституций были «написаны по указанию опекунов и навязаны народу».
Турции необходима новая конституция, при нынешнем документе страна не может двигаться дальше, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляция его выступления на симпозиуме «Сильная Турция».
«Если исключить конституции 1921 и 1924 годов, то все последующие конституции были написаны по указанию опекунов и навязаны народу», — заявил президент, передает TRT Haber.
По его словам, необходимо «спастись» от нынешней конституции, появившейся в результате военного переворота 1980 года.
Эрдоган заявил, что обновленная конституция должна быть «инклюзивной и либеральной, созданной гражданскими лицами».
Поправки в конституцию Турции принимаются парламентом. Для утверждения поправки необходима поддержка 3/5 голосов депутатов.
Эрдоган не в первый раз предлагает изменить основной закон страны, он вновь призвал все политические силы активно подключиться к этой работе. С обещаниями поменять конституцию республики Эрдоган выступал во время выборов президента в 2023 году.
Нынешняя Конституция Турции последний раз менялась в 2017 году. Тогда Эрдоган добился поправок, после чего вся полнота власти перешла от премьера к президенту страны. Это позволило Эрдогану (который уже два срока был премьером) провести президентские выборы и победить благодаря административному ресурсу и подавлению оппозиции.
Как именно надо поменять конституцию Эрдоган не сказал, однако он дал понять, что его партия «Справедливости и развития» не намерены отдавать власть.
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