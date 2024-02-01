30 января проправительственные СМИ Азербайджана выпустили шквал обвинительных статей, направленных на дискредитацию онлайн-издания AbzasMedia, интернет-телевидения Toplum.TV и деятелей из школ журналистики. Основными мишенями этих обвинений являются Хадиджа Исмаил, главный редактор Toplum.TV, Арзу Гейбулла, глава Azerbaijan Internet Watch, и Акиф Гурбанов, спикер "Платформы Третьей республики".

При тревожном повороте событий Руслан Иззетли, член Платформы Третьей республики, в очередной раз был вызван на военную службу. Иззетли, считая это политическим шагом на фоне недавней политической напряженности, в беседе с Turan выразил свое убеждение, что призыв в армию является политически мотивированным приказом.

Акиф Гурбанов в интервью программе "Сложный вопрос" пролил свет на ситуацию, утверждая, что цель этих обвинительных статей - запятнать репутацию тех, кто критикует правительство. Он подчеркнул, что обвинения не имеют фактической основы и являются частью более широкой стратегии манипулирования общественным мнением, осуществления контроля над обществом и подавления инакомыслия.

Гурбанов подчеркнул, что правительство использует мягкую силу, применяя тактику для формирования общественной поддержки в свою пользу и дискредитации тех, кто бросает вызов его политике или раскрывает его манипулирование общественным сознанием. Создание атмосферы страха, утверждал он, является средством подавления независимых голосов, превращая активистов, представителей гражданского общества и журналистов в субъектов, к которым общество относится с подозрением.

Активист утверждал, что эти усилия направлены на то, чтобы отвлечь внимание от сомнительной практики правительства, включая произвол, коррупцию, растраты и нарушения прав человека. Изображая инакомыслящих как опасных изгоев, правительство стремится создать атмосферу страха, которая скрывает его истинную сущность.

Комментируя недавний отчет ОБСЕ о выборах, Гурбанов указал на демонстративное молчание азербайджанских СМИ, особенно проправительственных. Он предположил, что нежелание СМИ освещать отчет является преднамеренной тактикой, перенаправляющей внимание с избирательного процесса на продление мандата президента Ильхама Алиева.

Что касается призыва Руслана Иззетли на военную подготовку, Гурбанов высказал подозрения относительно мотивов правительства. Он утверждал, что, несмотря на формальные обоснования, призыв Иззетли представляется ненужным, учитывая отсутствие у него военной специальности, требующей специальных знаний. Более того, Иззетли недавно демобилизовался, и предыдущее медицинское обследование выявило у него позвоночную грыжу, на которую власти, по-видимому, теперь не обращают внимания.

Гурбанов пришел к выводу, что призыв Иззетли является политическим маневром, посланием правительства, призывающим активистов воздержаться от политической деятельности. Продолжающееся преследование инакомыслящих в Азербайджане подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются те, кто критикует режим, еще больше усугубляя напряженный политический климат в стране.