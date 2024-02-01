Довольные и недовольные отчетом ОБСЕ о выборах...

Отношение заинтересованных сторон к промежуточному отчету Миссии по наблюдению за выборами (EMM) Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о досрочных президентских выборах в Азербайджане различно.

В отчете сказано, что ни одна из основных оппозиционных партий не принимает участия в выборах, а одна из них выступает с призывом бойкотировать выборы. В документе подчеркивается, что все кандидаты, исключая президента, в недалеком прошлом открыто выражали поддержку президенту.

Документ обращает внимание на аресты журналистов в предвыборный период и сокращения периода предвыборной кампании.

Член Контрольно-ревизионной Комиссии правящей Партии "Ени Азербайджан", депутат Эльман Насиров заявил в интервью Turan, что азербайджанское общество не верит, что позиция БДИПЧ ОБСЕ в связи с выборами будет позитивной, полностью соответствующей объективной реальности:

"И это не случайно. Потому, что и на предыдущих выборах они все проверили "под лупой" и выступили с полной негатива, далекой от объективности позиции. Во многих случаях они приезжали в Баку с готовыми отчетами и потом вносили технические исправления".

Насиров отметил, что каждые выборы, которые проводятся в Азербайджане, шаг к демократическому развитию, но ОБСЕ не пожелал увидеть это: «Мы очень надеемся, что в этот раз ОБСЕ откажется от своего традиционно скептического отношения. Если есть какие-либо недостатки, пусть отметит их, но пусть он также подтвердит, что Азербайджан в каждом избирательном процессе движется вперед по пути демократического развития, пусть выступит с объективных позиций».

Касаясь затронутого в докладе вопроса о кандидатах, депутат заявил, что такой подход не соответствует действительности: "Каждый из кандидатов в президенты имеет свою предвыборную платформу, у них есть своя позиция относительно политических процессов, экономического развития, обороноспособности страны и других вопросов. Они проводят встречи с избирателями и обнародуют свои программы и планы. Это ни в коем случае не повторение шагов и различных подходов господина Ильхама Алиева».

По мнению представителя ПЕА, эту критику нельзя считать серьезной: «Эти мнения беспочвенны. Так считает ОБСЕ. Но ОБСЕ также должна знать, что г-н Ильхам Алиев пользуется большим доверием народа, и он является не только кандидатом партии «Ени Азербайджан», но и кандидатом народа. Именно поэтому каждый кандидат знает, что господин Ильхам Алиев является лидером предвыборного марафона».

По мнению кандидата в президенты, депутата, председателя партии «Великок созидание» Фазиля Мустафы поставил под сомнение содержащуюся в докладе характеристику поддержки "в недавнем прошлом", подчеркнув, что во время конфликта в Карабахе стороны объединились в поддержке Ильхама Алиева в качестве Верховного главнокомандующего. Мустафа счел этот исторический контекст решающим для понимания отношения кандидатов к действующему президенту.

По мнению Фазиля Мустафы, кандидата в президенты, депутата, председателя партии «Великая организация», БДИПЧ должен объяснить, что он имеет в виду под «в недавнем прошлом»: «В недавнем прошлом Азербайджан вел войну в Карабахе. В этот период все партии в Азербайджане, преданные своему государству и Родине, поддержали Ильхама Алиева как Главнокомандующего. Партии не поддерживали его как председателя ПЕА или президента. Поэтому такой подход в докладе совершенно абсурден».

Ф.Мустафа отметил, что освобождение земель от оккупации содержится в уставе возглавляемой им партии: "Это выполнил нынешний президент Ильхам Алиев. Но в целом у нас как партии другое мировоззрение, и это четко отражено в нашей платформе. В связи с этим выступление с подобным заявлением следует считать неудачным, и этим очернить каким-либо образом нашу независимую позицию невозможно».

Не принимающий участие в выборах, лидер партии "Мусават" Ариф Гаджили охарактеризовал отчет как отражение текущей ситуации. Он утверждал, что подлинная оппозиция бойкотировала выборы, подчеркнув, что кандидаты больше сосредоточились на продвижении главы государства, чем на представлении своих собственных программ.

Глава Альянса по наблюдению за выборами, в интервью Радио Азадлыг признал, что тон не очень жесткий и он охватывает лишь технические вопросы, но подчеркнул, что всеобъемлющее заключение будет представлено после 8 февраля. Он особо отметил освещение в отчете таких вопросов, как свобода собраний, статус СМИ и законы о политических партиях.

Задержка с прибытием БДИПЧ ОБСЕ в Азербайджан 29 декабря и начало наблюдения в январе побудили Мамедзаде подчеркнуть, что промежуточный отчет отражает лишь часть избирательного процесса.