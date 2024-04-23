Санкционное предложение США азербайджанским чиновникам: Давление или наказание?

Группа американских конгрессменов во главе с Диной Тайтус (Dina Titus) планирует на этой неделе представить на рассмотрение Конгресса законопроект о введении санкций против Азербайджана. Об этом корреспонденту Turan в Вашингтоне стало известно из источников в Конгрессе.

Законопроект предусматривает санкции против более 40 азербайджанских чиновников - военных, судей, следователей и высокопоставленных чиновников, «сыгравших активную роль в подрыве верховенства закона и прав человека в стране». Среди них представители Минобороны, Генеральной прокуратуры, Бакинского Суда по Тяжким Преступлениям, МВД, СГБ, Пенитенциарной службы, Государственной Пограничной Службы и Президентской Администрации.

Законопроект призовет администрацию Байдена принять в течение 180 дней решение о санкциях против указанной группы лиц, в соответствии с законодательством США, включая Глобальный закон Магнитского.

Принятие такого законопроекта объясняется «жестокими репрессиями правительства против оппозиции и серьезной озабоченностью нарушениями прав человека в Азербайджане».

В частности, упоминаются аресты лидеров оппозиции, активистов и лиц, подвергающих власти критике, в том числе Губада Ибадоглу.

Авторы далее отмечают, что 6 марта 2024 года власти Азербайджана задержали в Баку шестерых журналистов в рамках продолжающегося преследования независимых СМИ в Азербайджане и предъявили им обвинения в необоснованной контрабанде.

В законопроекте также говорится о нарушениях прав армянских пленных. Это «ставит под серьезное сомнение приверженность правительства Азербайджана соблюдению прав человека и его способность вести переговоры о справедливом и прочном мире», говорится в документе.

О причинах появления этого законопроекта и его возможных последствиях в программе «Сложный вопрос» рассказывает политический обозреватель Арастун Оруджлу.

По его мнению, санкции ожидаемы по нескольким причинам. И, разумеется, главная их причина это критическое состояние прав человека в Азербайджане.

«Это факт, который никто не может отрицать. Но это не новый феномен. То есть они не должны были вводиться только из-за событий, произошедших в этом году и надеюсь, что это не произойдет. Мы знаем, что в Азербайджане как минимум за последние 7 лет, начиная с тертерской бойни, были совершены массовые преступления против азербайджанских граждан», - заявил Оруджлу.

Вместе с тем, сказал он, следует обратить внимание на список лиц, против которых законопроект предусматривает санкции. Среди них, например, пользующийся огромным уважением народа, герой Второй карабахской войны командующий Силами специального назначения, генерал-лейтенант Хикмет Иззет оглу Мирзаев, командующий Сухопутными войсками, генерал-лейтенант Энвер Эфендиев, командир 218-й бригады коммандос, полковник Эльшан Санаев.

«Эти люди освобождали Родину от оккупации и применение к ним санкций это враждебная акция против азербайджанского народа», - заявил эксперт, добавив, что если речь идет об этнических чистках, то потери среди мирного населения в ходе операций, проведенных как в ходе Второй карабахской войны, так и в ходе однодневной войны, были наименьшими за последние 80 лет после Второй мировой войны.

Оруджлу отметил, что ни одно государство не потерпит вооруженного сепаратизма, и азербайджанское правительство было обязано покончить с ним, поскольку это его конституционная обязанность.

Что касается сотрудников прокуратуры, то они, по мнению обозревателя, оказались в «черном списке» вовсе не из-за преследования оппозиции и инакомыслящих, а потому, что абсолютное большинство из вели следствие по делу пленных военнослужащих Вооруженных Сил Армении и сепаратистов.

Он обратил внимание на то обстоятельство, мать Дины Тайтус греческого происхождения, и она является членом Греческой фракции Конгресса, которая плотно сотрудничает с АНКА (Армянским Национальным Комитетом Америки - Armenian National Committee of America) — крупнейшей и наиболее влиятельной армяно-американская организацией в США. По его словам, список Тайтус представил АНК, являющийся одним из инициаторов законопроекта.

По словам Оруджлу, вопрос о правах человека, а также вопрос о санкциях за нарушение прав человека, к сожалению, по большей части используется как средство политического давления. О них вспоминают тогда, когда во взаимоотношениях государств возникают какие-либо проблемы.

«Увязывание политики проводимой азербайджанскими властями против азербайджанского народа, против его прав и свобод с вопросом этнической чистки армян в Карабахе, создает в азербайджанском общественном мнении негативное мнение против этого акта. Это оказание азербайджанскому обществу медвежьей услуги», отмечает эксперт.