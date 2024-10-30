В каком направлении развиваются процессы в Грузии?

После парламентских выборов, состоявшихся в Грузии 26 октября, президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии заявили, что выборы были сфальсифицированы, и не признали их результаты. Президент призвала народ собраться перед парламентом 28 октября.

Помимо Саломе Зурабишвили, на митинге, состоявшемся 28 октября на проспекте Руставели, присутствовали и выступили перед собравшимися лидеры оппозиционных партий.

Оппозиционные партии требуют перевыборов в Грузии, проводимых международной избирательной администрацией. В противном случае оппозиционные партии заявили, что не попадут в парламент. Президент Саломе Зурабишвили пообещала стоять с народом до конца.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили должна быть отстранена от должности и арестована. Об этом он написал 28 октября на X.

Сегодня прокуратура Грузии начала расследование по факту фальсификации выборов. Согласно заявлению, президент Саломе Зурабишвили была вызвана на допрос 31 октября.

Ситуацию в Грузии прокомментировал политический обозреватель Шахин Джафарли в программе «Сложный вопрос».

По его словам, результаты выборов не стали неожиданностью. В избирательной кампании доминировала «Грузинская мечта». В постсоветских странах власть, опирающаяся на административный ресурс, всегда имеет сильное преимущество, значительно опережая своих оппонентов. В таких государствах, к сожалению, понятия государства и власти часто воспринимаются как тождественные.

Более того, выступления Бидзины Иванишвили и «Мечтателей» свидетельствовали о том, что даже в случае проигрыша на выборах они не намерены отказываться от власти. В своих заявлениях они представляли оппозицию как сеть иностранных агентов и предателей родины и обещали запретить деятельность оппозиции и привлечь ее к ответственности после выборов.

По мнению эксперта, «Мечтатели» могли бы «нарисовать» себе конституционное большинство в парламенте, если бы захотели. Однако они воздержались от этого, видимо, посчитав, что тотальная фальсификация может помешать диалогу с Западом.

Джафарли считает, что «Мечтатели», безусловно, сфальсифицировали выборы, но сделали это настолько искусно, что, как говорится, «комар изъяна не нашёл». При этом эксперт отмечает, что у «Грузинской мечты» действительно есть поддержка в грузинском обществе.

Эксперт не исключил возможности превращения «мечтателями» Грузии в российский форпост на Южном Кавказе. Однако, по его мнению, если это и произойдет, то нескоро.

«В любом случае, политическая платформа «Грузинской мечты» включает евроинтеграцию в качестве одной из своих целей, и партия пока не отказалась от этого курса», — отметил Джафарли.