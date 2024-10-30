В каком направлении развиваются процессы в Грузии?
После парламентских выборов, состоявшихся в Грузии 26 октября, президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии заявили, что выборы были сфальсифицированы, и не признали их результаты. Президент призвала народ собраться перед парламентом 28 октября.
Помимо Саломе Зурабишвили, на митинге, состоявшемся 28 октября на проспекте Руставели, присутствовали и выступили перед собравшимися лидеры оппозиционных партий.
Оппозиционные партии требуют перевыборов в Грузии, проводимых международной избирательной администрацией. В противном случае оппозиционные партии заявили, что не попадут в парламент. Президент Саломе Зурабишвили пообещала стоять с народом до конца.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили должна быть отстранена от должности и арестована. Об этом он написал 28 октября на X.
Сегодня прокуратура Грузии начала расследование по факту фальсификации выборов. Согласно заявлению, президент Саломе Зурабишвили была вызвана на допрос 31 октября.
Ситуацию в Грузии прокомментировал политический обозреватель Шахин Джафарли в программе «Сложный вопрос».
По его словам, результаты выборов не стали неожиданностью. В избирательной кампании доминировала «Грузинская мечта». В постсоветских странах власть, опирающаяся на административный ресурс, всегда имеет сильное преимущество, значительно опережая своих оппонентов. В таких государствах, к сожалению, понятия государства и власти часто воспринимаются как тождественные.
Более того, выступления Бидзины Иванишвили и «Мечтателей» свидетельствовали о том, что даже в случае проигрыша на выборах они не намерены отказываться от власти. В своих заявлениях они представляли оппозицию как сеть иностранных агентов и предателей родины и обещали запретить деятельность оппозиции и привлечь ее к ответственности после выборов.
По мнению эксперта, «Мечтатели» могли бы «нарисовать» себе конституционное большинство в парламенте, если бы захотели. Однако они воздержались от этого, видимо, посчитав, что тотальная фальсификация может помешать диалогу с Западом.
Джафарли считает, что «Мечтатели», безусловно, сфальсифицировали выборы, но сделали это настолько искусно, что, как говорится, «комар изъяна не нашёл». При этом эксперт отмечает, что у «Грузинской мечты» действительно есть поддержка в грузинском обществе.
Эксперт не исключил возможности превращения «мечтателями» Грузии в российский форпост на Южном Кавказе. Однако, по его мнению, если это и произойдет, то нескоро.
«В любом случае, политическая платформа «Грузинской мечты» включает евроинтеграцию в качестве одной из своих целей, и партия пока не отказалась от этого курса», — отметил Джафарли.
-
- Общество
- 30 октябрь 2024 17:56
-
Сложный вопрос
-
- 29 октябрь 2024, 19:49
24 октября в Казани (Россия) состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе 16-го саммита БРИКС.
-
- 28 октябрь 2024, 22:30
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты парламентских выборов. «Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны. Это равносильно признанию прихода сюда России, подчинению Грузии России», — заявила она на брифинге 27 октября.
-
- 25 октябрь 2024, 19:53
Недавно Европейский парламент принял резолюцию о ситуации с правами человека в Азербайджане 453 голосами «за», 31 «против» и 89 воздержавшихся. В документе под названием «О ситуации в Азербайджане, нарушениях прав человека, международном праве и отношениях с Арменией» отмечается, что при его разработке были учтены предыдущие резолюции, касающиеся ситуации в Азербайджане и «Нагорном Карабахе».
-
- 24 октябрь 2024, 21:02
В среду было совершено нападение на здание компании Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) в районе Кахраманказан в Анкаре. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в своем аккаунте X, что «на объекты TUSAŞ в районе Кахраманказан в Анкаре был совершен террористический акт».
Написать отзыв