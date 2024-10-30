Эльчин Амирбеков обсуждает в Лондоне двусторонние отношения и армяно-азербайджанские отношения

Cпециальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в рамках визита в Великобританию провел встречи с членами правительства и парламента Соединенного королевства. Об этом сообщил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.

«В ходе рабочего визита Эльчин Амирбеков встретился с советником по национальной безопасности Великобритании Тимом Барроу, министром ( государственный министр по делам США, Европы и заморских территорий ) Стивеном Даути, членами парламента Великобритании и другими высокопоставленными должностными лицами, чтобы обсудить двусторонние отношения между Азербайджаном и Великобританией, статус мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и COP29. Он также выступил в Chatham House о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и COP29», - написал посол на своей странице в соцсети X.