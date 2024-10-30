Прокуратура продолжает охоту на экспортеров сельхозпродукции

Генеральная прокуратура сообщает об уголовном преследовании очередной группы экспортеров сельхозпродукции, которые не возвратили в страну средства, вырученные от продажи продукции заграницей.

В ходе следствия, установлены факты купли-продажи сельхозпродукции между юридическими лицами в Азербайджане и зарубежными партнерами. Однако крупные доходы от реализации в страну не были возвращены на уполномоченные банковские счета в Азербайджане.

В связи с этим, ряд должностных лиц был привлечен к уголовной ответственности. Так, в Наримановской прокуратуре Баку возбуждены уголовные дела по статьям 208.2.1, 208.2.2 (невозврат крупных валютных средств из-за границы группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК.

В частности, эти обвинения предъявлены владельцу фирм Local Garden и Organik Lojistik Рамилю Халафову и решением суда он арестован. В частности, он обвиняется в невозврате в страну более 59 млн долларов.

В прокуратуре Наримановского района города Баку возбуждено уголовное дело по статьям 208.2.1, 208.2.2 и 308.2 Азербайджана против Тамерлана Багишева, физического лица, осуществлявшего предпринимательскую деятельность. Так как установлено, что им не были возвращены на счет уполномоченного банка в Азербайджанской Республике более 4 миллионов долларов США (по курсу соответствующего периода 7 миллионов манатов). Решением Наримановского районного суда города Баку в качестве меры пресечения был избран домашний арест.

Другое физическое лицо Гаджиев Эльгиз , осуществлявший предпринимательскую деятельность, также не вернул на счета уполномоченного банка в Азербайджане 4 млн долларов. Он передан под контроль полиции.

Прокуратура Низаминского района столицы возбудила уголовные дела против экспортных компаний: “Katelen Qrup”, “Boqra-2021”, “Harris-SS” , “Konte TT” və SS-Promo Group по тому же обвинению – невозвращение на счета уполномоченного банка более 22 млн. долларов США. Обвинение по этим фактам предъявлено Зейналову Фаризу и он арестован.

Прокуратура Бинагадинского района предъявила обвинения владельцу фирмы “Altuntel-S” Сеидову Мирсаламу. Он не вернул на счета банка в Азербайджане 193 тысячи долларов. Он находится под арестом по другому делу.

Расследования подобных фактов по материалам, полученным из Госкомтаможни, продолжаются, - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Отметим, что это уже третья за последние недели группа экспортеров сельхозпродукции, привлеченных к уголовной ответственности.