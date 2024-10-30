Материнская смертность вследствие родов в Азербайджане выросла почти вдвое. Причины…

Отчеты показывают, что в 2023 году в Азербайджане материнская смертность, связанная с родами, внезапно почти удвоилась. В статистическом сборнике Государственного комитета статистики «Дети в Азербайджане» указано, что в прошлом году было зарегистрировано 33 случая материнской смертности против 18 в 2022 году. Это считается самым высоким показателем за последние 13 лет. Кроме того, отмечается, что материнская смертность на 1000 живорождений выросла с 14,7 до 29,3.

На июньских слушаниях в Национальной ассамблее на тему «Модель здоровой семьи и право на заключение брака» руководитель сектора охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Айнура Зейналова, заявила, что женщины чаще умирают во время родов во время второй или третьей беременности.

В Управлении медицинских территориальных подразделений (TƏBİB) агентству Turan сообщили , что согласно результатам анализов материнская смертность в основном обусловлена ​​экстрагенитальной патологией: «Во всем мире и в Азербайджане основными причинами материнской смертности являются кровотечения, гипертонические расстройства, инфекционные заболевания в послеродовой период, осложнения после абортов, тромбоэмболия, а также экстрагенитальные заболевания, такие как диабет, ожирение и ВИЧ-инфекции».

Подчеркивается, что материнская смертность в основном происходит в послеродовой период: «Беременные женщины из групп высокого риска должны всегда находиться под пристальным наблюдением и своевременно обращаться за дородовой помощью. Беременные женщины должны проходить своевременные обследования. Наиболее эффективные стратегии снижения материнской смертности включают улучшение дородовых услуг, раннее выявление, госпитализацию и лечение беременностей с высоким риском».

Председатель общественного объединения помощи женщинам «Чистый мир» Мехрибан Зейналова, также рассказала радиостанции "Azadlıq", что иногда женщины не проходят осмотр вовремя: «Если анализы платные, то они, как правило, дорогие. Да, есть обязательное медицинское страхование, и услуги там пока бесплатны для уязвимых групп. Тем не менее, у людей по-прежнему нет достаточной информации об этом, а спрос на бесплатные осмотры создает длинные очереди, что побуждает беременных женщин уклоняться от этих осмотров».

По словам эксперта, в последнее время женщины стали чаще выбирать роды на дому: «Это тоже может иметь последствия. Хотя закон это запрещает, женщины идут на это».

Зейналова считает необходимым присутствие в этой сфере социальных работников: «Необходимо оценить ситуацию в семье. Во всем мире женщины во время беременности находятся под наблюдением социальных работников. У нас нет такой практики. Еще одна проблема то, что раньше врачи приходили домой, чтобы проверить новорожденных. Сейчас это делается недостаточно часто».

Она также отметила влияние оказываемое рационом беременных женщин, а также качества питьевой воды.