Мушвиг Джаббар
Суд оставил журналиста Мушвига Джаббара под стражей
В Хатаинском районном суде 30 октября состоялось рассмотрение ходатайства об отмене предварительного заключения журналиста Мушвига Джаббара, арестованного по делу Toplum TV.
Об этом Turan сообщил его адвокат Назим Мусаев.
По его словам, защита ходатайствовала об отмене решения об аресте Джаббара, поскольку он не имеет никакого отношения к инкриминируемым ему деяниям.
Однако ходатайство было отклонено. Защита подаст апелляцию на это решение.
*6-8 марта были задержаны 9 журналистов и активистов Toplum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвинили в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были арестованы, а двое переданы под надзор полиции. Фигуранты дела отвергают обвинения. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.
Политика
-
Cпециальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в рамках визита в Великобританию провел встречи с членами правительства и парламента Соединенного королевства. Об этом сообщил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.
-
- 30 октябрь 2024, 16:28
Коалиция НПО Азербайджана по повышению прозрачности в добывающей отрасли 30 октября выступила с заявлением, указав, что член Совета этого объединения и глава Интернет ТВ Kanal-13 Азиз Оруджев уже как год «находится в заключении по сфабрикованным обвинениям».
-
- 30 октябрь 2024, 16:09
Признанный правозащитниками политическим заключенным, член ПНФА Агыль Гумбатов добился от руководства колонии N2 выполнения его прав по бесплатному обеспечению медицинскими препаратами. После разговора с начальником исправительного учреждения Пенитенциарной службы, тот распорядился отменить решение врача колонии и выдать заключенному требуемые препараты. Об этом сообщила Turan супруга заключенного Айгюн Гумбатова.
-
- 30 октябрь 2024, 14:37
У арестованного учредителя Toplum TV Алескера Мамедли продолжают оставаться серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил его брат Насими Мамедли.
Написать отзыв