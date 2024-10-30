Суд  оставил журналиста Мушвига Джаббара под стражей

В Хатаинском районном суде 30 октября состоялось рассмотрение ходатайства об отмене предварительного заключения журналиста Мушвига Джаббара, арестованного по делу Toplum TV.

Об этом Turan сообщил его адвокат Назим Мусаев.

По его словам, защита ходатайствовала об отмене решения об аресте Джаббара, поскольку он не имеет никакого отношения к инкриминируемым ему деяниям.

Однако ходатайство было отклонено. Защита подаст апелляцию на это решение.

*6-8 марта были задержаны 9 журналистов и активистов Toplum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвинили в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были арестованы, а двое переданы под надзор полиции. Фигуранты дела отвергают обвинения. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.