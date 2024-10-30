Коалиция НПО призвала освободить Азиза Оруджева и закрыть дело против Губада Ибадоглу

Коалиция НПО Азербайджана по повышению прозрачности в добывающей отрасли 30 октября выступила с заявлением, указав, что член Совета этого объединения и глава Интернет ТВ Kanal-13 Азиз Оруджев уже как год «находится в заключении по сфабрикованным обвинениям».

Оруджев отвергает предъявленные ему обвинения. В ходе судебных заседаний он связал свой арест со своей журналистской деятельностью, говорится в заявлении коалиции.

Авторы обращают, что в 2016 году Оруджев уже подвергался к уголовному преследованию и был приговорен к 5 годам лишения свободы. Однако спустя год Верховный суд заменил ему реальный срок на условный.

Коалиция осуждает новый арест Оруджева и расценивает это как нарушение Стандартов международной Инициативы прозрачности в добывающей отрасли (ИПДО).

В Протоколе «Участие гражданского общества» Стандартов ИПДО особо подчеркивается, что «гражданское общество может выражать свое мнение и свободно действовать в отношении ИПДО без ограничений, принуждения или репрессий», напоминают авторы заявления.

«Через две недели в Азербайджане пройдет COP 29 – престижное мировое мероприятие, посвященное изменению климата. Конечно, до и после столь важного события внимание всего мира, особенно прогрессивной и демократической общественности, международных организаций будет приковано к Азербайджану. В эффективной борьбе с изменением климата права человека и свободное гражданское пространство являются основными ценностями. Роль гражданского общества также важна в обеспечении справедливого энергетического перехода.

С учетом этого, наша коалиция призывает правительство Азербайджана предпринять ряд шагов для улучшения ситуации с правами человека в стране», - далее говорится в заявлении.

В частности, содержится призыв к властям «освободить всех общественно-политических деятелей, в отношении которых вынесены несправедливые судебные решения», в том числе Оруджева, имеющего на попечении двух малолетних детей и больную мать.

Также содержится призыв прекратить уголовное преследование бывшего члена международного правления ИПДО и Совета местной Коалиции НПО по повышению прозрачности в добывающей отрасли Губада Ибадоглу.

Кроме того, в заявлении отмечается необходимость устранения всех политических, правовых и административных барьеров деятельности независимого гражданского общества в Азербайджане, в том числе снятия всех правовых ограничений на деятельность иностранных доноров».