Агыль Гумбатов добился выдачи бесплатных медикаментов в месте заключения
Агиль Гумбатов добился выдачи бесплатных медикаментов в месте заключения
Признанный правозащитниками политическим заключенным, член ПНФА Агыль Гумбатов добился от руководства колонии N2 выполнения его права бесплатно обеспечиваться медицинскими препаратами. После разговора с начальником исправительного учреждения Пенитенциарной службы, тот распорядился отменить решение врача колонии и выдать заключенному требуемые препараты. Об этом сообщила Turan супруга заключенного Айгюн Гумбатова.
"Муж со дня ареста страдает расстройством желудка. Недавно он повредил ногу. Ему посоветовали использовать три простых лекарства, чтобы облегчить его состояние и продезинфицировать рану. Он обратился к врачу с просьбой обеспечить его медикаментами. Но врач колонии в грубой форме отказал, сказав, что он здоров. Агиль напомнил врачу об обязанности государства обеспечить заключенных всем необходимым, но грубый ответ повторился. Вечером того же дня Гумбатов заявил, что хочет попасть на прием начальника колонии. Тот, выслушав его, отменил решение врача", - сказала Айгюн Гумбатова.
А.Гумбатов занимался вывозом мусора с частных дворов в бакинском пригороде.
Он был задержан 11 августа 2021 года и осужден Судом по тяжким преступлениям Баку на 10 лет заключения по статье 126.1 (Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью) за ранение мужчины, который его вызвал для вывоза мусора.
Гумбатов считает себя невиновным, утверждая, что не нападал на потерпевшего, а стал жертвой полицейской провокации с целью наказать его за активную оппозиционную деятельность. Правозащитные организации признали его политическим заключенным.
Политика
-
Cпециальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в рамках визита в Великобританию провел встречи с членами правительства и парламента Соединенного королевства. Об этом сообщил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.
-
- 30 октябрь 2024, 17:03
В Хатаинском районном суде 30 октября состоялось рассмотрение ходатайства об отмене предварительного заключения журналиста Мушвига Джаббара, арестованного по делу Toplum TV.
-
- 30 октябрь 2024, 16:28
Коалиция НПО Азербайджана по повышению прозрачности в добывающей отрасли 30 октября выступила с заявлением, указав, что член Совета этого объединения и глава Интернет ТВ Kanal-13 Азиз Оруджев уже как год «находится в заключении по сфабрикованным обвинениям».
-
- 30 октябрь 2024, 14:37
У арестованного учредителя Toplum TV Алескера Мамедли продолжают оставаться серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил его брат Насими Мамедли.
Написать отзыв