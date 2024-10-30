Агиль Гумбатов добился выдачи бесплатных медикаментов в месте заключения

Признанный правозащитниками политическим заключенным, член ПНФА Агыль Гумбатов добился от руководства колонии N2 выполнения его права бесплатно обеспечиваться медицинскими препаратами. После разговора с начальником исправительного учреждения Пенитенциарной службы, тот распорядился отменить решение врача колонии и выдать заключенному требуемые препараты. Об этом сообщила Turan супруга заключенного Айгюн Гумбатова.

"Муж со дня ареста страдает расстройством желудка. Недавно он повредил ногу. Ему посоветовали использовать три простых лекарства, чтобы облегчить его состояние и продезинфицировать рану. Он обратился к врачу с просьбой обеспечить его медикаментами. Но врач колонии в грубой форме отказал, сказав, что он здоров. Агиль напомнил врачу об обязанности государства обеспечить заключенных всем необходимым, но грубый ответ повторился. Вечером того же дня Гумбатов заявил, что хочет попасть на прием начальника колонии. Тот, выслушав его, отменил решение врача", - сказала Айгюн Гумбатова.

А.Гумбатов занимался вывозом мусора с частных дворов в бакинском пригороде.

Он был задержан 11 августа 2021 года и осужден Судом по тяжким преступлениям Баку на 10 лет заключения по статье 126.1 (Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью) за ранение мужчины, который его вызвал для вывоза мусора.

Гумбатов считает себя невиновным, утверждая, что не нападал на потерпевшего, а стал жертвой полицейской провокации с целью наказать его за активную оппозиционную деятельность. Правозащитные организации признали его политическим заключенным.