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Последнее обновление

(10 часов назад)
Потеплеет
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Потеплеет

31 октября в Баку и на Абпшероне будет переменчивая погода, утром и вечером местами возможен дождь. Ветер  северо-западный, который во второй половине дня перейдет в юго-восточный.

Температура воздуха ночью + 9+13°, днем +15+20°. Влажность ночью 80-90 %, днем 70-75 %.

По регионам страны осадки ожидаются в восточной части страны. Местами туман. Ветер восточный, умеренный.

Температура воздуха в низменности ночью +5+9°, днем +17+22°. В горах ночью - 1- 6° мороза, днем +5-10°.

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