31 октября в Баку и на Абпшероне будет переменчивая погода, утром и вечером местами возможен дождь. Ветер северо-западный, который во второй половине дня перейдет в юго-восточный.
Температура воздуха ночью + 9+13°, днем +15+20°. Влажность ночью 80-90 %, днем 70-75 %.
По регионам страны осадки ожидаются в восточной части страны. Местами туман. Ветер восточный, умеренный.
Температура воздуха в низменности ночью +5+9°, днем +17+22°. В горах ночью - 1- 6° мороза, днем +5-10°.
Общество
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- 30 октябрь 2024, 17:56
Отчеты показывают, что в 2023 году материнская смертность, связанная с родами в Азербайджане, внезапно почти удвоилась. В статистическом сборнике Государственного комитета по статистике «Дети в Азербайджане» подчеркивается, что в прошлом году было зарегистрировано 33 случая материнской смертности по сравнению с 18 в 2022 году. Это считается самым высоким показателем за последние 13 лет. Кроме того, отмечается, что материнская смертность на 1000 живорождений выросла с 14,7 до 29,3.
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- 30 октябрь 2024, 17:21
Генеральная прокуратура сообщает об уголовном преследовании очередной группы экспортеров сельхозпродукции, которые не возвратили в страну средства, вырученные от продажи продукции заграницей.
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- 29 октябрь 2024, 20:04
По словам Шалвы Папуашвили, члена политического совета партии «Грузинская мечта» и председателя парламента, грузинские правоохранительные органы задержали в Марнеули этнического азербайджанца, который привлек международное внимание благодаря вирусному видео, на котором видно, как он засовывает пачку бюллетеней в урну для голосования.
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- 29 октябрь 2024, 19:19
28 октября в Баку снова прошел дождь. Как и пятью днями ранее, затопило улицы и дома в столице. К счастью, в отличие от предыдущего инцидента, на этот раз в затопленных тоннелях не было жертв. (22 октября в затопленном дождевой водой тоннеле в Сабунчинском районе утонули два человека.)
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