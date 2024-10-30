Отчеты показывают, что в 2023 году материнская смертность, связанная с родами в Азербайджане, внезапно почти удвоилась. В статистическом сборнике Государственного комитета по статистике «Дети в Азербайджане» подчеркивается, что в прошлом году было зарегистрировано 33 случая материнской смертности по сравнению с 18 в 2022 году. Это считается самым высоким показателем за последние 13 лет. Кроме того, отмечается, что материнская смертность на 1000 живорождений выросла с 14,7 до 29,3.