Фамиль Халилова освобожден, Руфат Сафаров задержан

Общественный активист Фамиль Халилов, инвалид первой группы с парализованными руками, переведен под домашний арест после семи месяцев заключения. 3 декабря Бакинский суд по тяжким преступлениям удовлетворил ходатайство его адвокатов об этом.

Вчера был задержан исполнительный директор правозащитной организации « Линия защиты» , известный правозащитник Руфат Сафаров. Пресс-служба МВД заявила, что между Сафаровым и другим лицом возник конфликт по поводу купли-продажи земельного участка. Сафарову предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) и 221.1 (хулиганство) УК.

Развитие событий прокомментировал в программе «Сложный вопрос» глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы.

По словам Сулейманлы, обвинения против Фамиля Халилова сфабрикованы. Он утверждает, что Халилова преследуют из-за поста в социальных сетях с критикой властей. «Это не первый случай преследования людей за критику. Мы неоднократно становились свидетелями уголовного преследования граждан за критические высказывания в адрес властей или активное участие в общественной жизни», — заявил Сулейманлы.

«Как правило, общественных активистов ложно обвиняют в незаконном обороте наркотиков или хулиганстве», — добавил он.

Сулейманлы также отметил, что законодательство Азербайджана запрещает преследование лиц с инвалидностью первой группы.

Относительно задержания Руфата Сафарова эксперт заявил, что преследование правозащитника напрямую связано с его общественной деятельностью.

«Предъявленные ему обвинения сфабрикованы и беспочвенны. Очевидно, что обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) и 221.1 (хулиганство) Уголовного кодекса основаны на полностью вымышленном и надуманном сценарии. В последнее время он настойчиво и последовательно выступает за освобождение политзаключенных, что вызвало гнев властей», — подчеркнул Сулейманлы.

Он также предположил, что Сафаров был задержан именно в это время, чтобы помешать ему получить награду Госдепартамента США за его правозащитную деятельность.

4о