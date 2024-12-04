Фамиль Халилова освобожден, Руфат Сафаров задержан
Общественный активист Фамиль Халилов, инвалид первой группы с парализованными руками, переведен под домашний арест после семи месяцев заключения. 3 декабря Бакинский суд по тяжким преступлениям удовлетворил ходатайство его адвокатов об этом.
Вчера был задержан исполнительный директор правозащитной организации « Линия защиты» , известный правозащитник Руфат Сафаров. Пресс-служба МВД заявила, что между Сафаровым и другим лицом возник конфликт по поводу купли-продажи земельного участка. Сафарову предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) и 221.1 (хулиганство) УК.
Развитие событий прокомментировал в программе «Сложный вопрос» глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы.
По словам Сулейманлы, обвинения против Фамиля Халилова сфабрикованы. Он утверждает, что Халилова преследуют из-за поста в социальных сетях с критикой властей. «Это не первый случай преследования людей за критику. Мы неоднократно становились свидетелями уголовного преследования граждан за критические высказывания в адрес властей или активное участие в общественной жизни», — заявил Сулейманлы.
«Как правило, общественных активистов ложно обвиняют в незаконном обороте наркотиков или хулиганстве», — добавил он.
Сулейманлы также отметил, что законодательство Азербайджана запрещает преследование лиц с инвалидностью первой группы.
Относительно задержания Руфата Сафарова эксперт заявил, что преследование правозащитника напрямую связано с его общественной деятельностью.
«Предъявленные ему обвинения сфабрикованы и беспочвенны. Очевидно, что обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) и 221.1 (хулиганство) Уголовного кодекса основаны на полностью вымышленном и надуманном сценарии. В последнее время он настойчиво и последовательно выступает за освобождение политзаключенных, что вызвало гнев властей», — подчеркнул Сулейманлы.
Он также предположил, что Сафаров был задержан именно в это время, чтобы помешать ему получить награду Госдепартамента США за его правозащитную деятельность.
4о
Сложный вопрос
-
- 2 декабрь 2024, 20:53
Волна протестов в Тбилиси перед зданием парламента Грузии с требованиями отставки правительства, проведения новых выборов и подтверждения приверженности страны европейской интеграции продолжает нарастать.
-
- 29 ноябрь 2024, 19:54
После заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об отсрочке переговоров о членстве в ЕС до 2028 года в Тбилиси вспыхнули протесты. Правительство также заявило о намерении отказаться от бюджетных грантов ЕС до 2028 года, заявив, что к тому времени Грузия будет экономически готова начать переговоры о членстве.
-
Роберт Устян Эксперт
-
- 28 ноябрь 2024, 22:53
Муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года, о чем было объявлено на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 27 ноября. 18 октября 2024 года Милли Меджлис (парламент) рассмотрел законопроект, предлагающий внесение изменений в «Список муниципалитетов Азербайджанской Республики», являющийся приложением к Закону «О муниципальных территориях и землях».
Написать отзыв