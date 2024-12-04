Суд арестовал Руфата Сафарова на 4 месяца

Правозащитнику Руфату Сафарову 4 декабря в Бинагадинском районном управлении полиции были предъявлены обвинения.

Помимо двух статей УК - 178.3.2 ( мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) и 221.1 (хулиганство) УК Азербайджана, в которых он был заподозрен накануне Сафарову было предъявлено обвинение также еще по одной статье – 127.2.3. (Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, общеопасным способом или из хулиганских побуждений).

Вечером 4 декабря Бинагадинский районный суд удовлетворил ходатайство и представление следствия об избрании в отношении Сафарова меры пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца, сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

По его словам, никаких доказательств совершения Сафаровым вменяемых ему преступлений не было представлено. Позиция следствия основывалась на голословных утверждениях.

Сафаров сказал, что уголовное дело является местью за его правозащитную деятельность, а также с целью сорвать ему вручение премии госдепа США.

«Я ожидал участи Эльмара Гусейнова (оппозиционный журналист, был убит в 2005 году), но меня арестовали, получается я «легко» отделался», - сказал правозащитник.

Защита ходатайствовала о домашнем аресте. Однако ходатайство не было удовлетворено.

На решение суда будет подана апелляция.

Сафаров ранее уже однажды пережил судьбу политзаключенного. После освобождения из заключения он основал правозащитную организацию «Линия защиты».