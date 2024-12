В Международный день Прав человека дипломаты констатируют их ужасное состояние в Азербайджане (видео)

4 декабря посольства Евросоюза, Великобритании и Швейцарии организовали прием с участием правозащитников, членов гражданского общества, прессы, юристов и общественных активистов Азербайджана.

Выступившие на мероприятии послы ЕС, Великобритании, Швейцарии и США отмечали большое значение обеспечению прав человека и роли правозащитников. Дипломаты с сожалением подчеркнули ужасающую ситуацию с правами человека в Азербайджане. Несмотря на ожидания, связанные с проведением климатической конференции COP29, ситуация продолжает ухудшаться.

"Несмотря на все усилия и международную кампанию по освобождению журналистов и общественных активистов, они все еще под арестом. Мы еще раз призываем власти освободить всех тех, кто сидит в тюрьме за реализацию своих фундаментальных свобод», - сказал в своем выступлении посол Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко.

Из-за беспрецедентных мер властей, число тех, кто не смог участвовать в сегодняшнем мероприятии возросло, сказал Михалко и назвал имена: Анара Мамедли, Имрана Алиева, Бахруза Самадова, журналисток Abzas Media - Наргиз Абсаламовой, Эльнары Гасымовой , активиста Ильзамиза Гулиева, главы Канал 13 Азиза Оруджева и Шамо Эминова, Мушфига Джабара из Toplum TV.

Особо следует отметить арест в День прав человека известного правозащитника Руфата Сафарова, подчеркнул Михалко.

В заключении он сказал, что Евросоюз продолжит следить за этими делами и поднимать эти вопросы в диалоге с властями Азербайджана.

Посол Швейцарии в Азербайджане Томас Штелин в своем выступлении также коснулся тяжелой ситуации с правами человека в Азербайджане. « К сожалению, с момента нашей последней встречи ситуация со свободой слова и прессы еще более ухудшилась», - сказал он и назвал имена сотрудников Abzas Media: Ульви Гасанлы, Севиндж Вагиф гызы , Мохаммеда Кекалова, Алескера Мамедли и Анара Мамедли, которые оказались под арестом.

Посол Великобритании Фергюс Олд сказал о постоянном контакте с властями Азербайджана по вопросу фундаментальных прав человека и по персональным делам.

«К сожалению ситуация за минувший год не улучшилась, а по некоторым направлениям стала хуже. Наши партнеры, которые были с нами год назад на таком же меропритяии, сейчас в тюрьме: Алескер Мамедли, Руфат Сафаров, Ульви Гасанлы, Хафиз Бабалы, Назим Байдемирли, Игбал Абилов, Эмин Ибрагимов и Илькин Амрахов», - сказал диаломат. Он добавил, что ведутся переговоры с властями по вопросу экономиста Губуда Ибадоглу о прекращении уголовного дела, чтобы он мог выехать из страны для лечения.

Дипломат отметил также ухудшающуюся ситуацию с ЛГБТ сообществом в Азербайджане, дискриминацией меньшинств, гендерным насилием.

Посол США Марк Либби в своем выступлении также с сожалением отметил, что в сегодняшнем мероприятии не могут принять участие многие из тех, кто борется за права человека и свободу слова: Фарид Мехралызаде, Тофик Ягублу, Бахтияр Гаджиев, Афияддин Мамедов, Акиф Гурбанов, Руслан Иззатли. Посол назвал их «замечательными людьми, борющимися за права человека на своей прекрасной Родине».

“Я призываю власти Азербайджана освободить этих и всех других, несправедливо арестованных и выполнить свои международные обязательства в области прав человека», - подчеркнул дипломат.

Заключении послы четырех стран поздравили всех общественных активистов и журналистов в их борьбе за свободу в Азербайджане, подчеркнув их героическую деятельность.

