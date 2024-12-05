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(6 часов назад)
Сотрудники полиции обыскивают граждан у станции метро Площадь свободы в Тбилиси вечером 4 декабря.

Сотрудники полиции обыскивают граждан у станции метро Площадь свободы в Тбилиси вечером 4 декабря.

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Впервые традиционный митинг грузинской оппозиции не состоялся

Продолжающееся противостояние в Грузии между властями и антирежимными протестующими вступило в седьмой день 4 декабря, ознаменовавшись тем, что впервые с начала протестов на проспекте Руставели антирежимный митинг не состоялся в ночь на 5 декабря. Это произошло после массовых арестов и полицейских рейдов на офисы оппозиции, но без крупных демонстраций или столкновений. Власти начали задерживать ключевых деятелей оппозиции рано утром, в то время как полиция проводила обыски в офисах нескольких оппозиционных партий, включая «Ахали», «Дроа» и «Гирчи — Больше свободы», а также молодежной организации оппозиционной партии «Единство — Национальное движение».

Среди задержанных были Ника Гварамия, основатель партии «Ахали» и ведущий член «Коалиции за перемены», и член коалиции Гела Хасия. По данным Mtavari, были арестованы несколько лидеров оппозиции, а политический блогер и эмигрант Николай Левшиц сообщил, что семь человек были взяты под стражу. Действия полиции связаны со статьями 225 УК (организация группового насилия, руководство или участие) и 239 (хулиганство).

«Полицейские рейды в офисах нескольких политических партий и НПО являются попыткой запугать оппозицию», — заявил агентству «Интерфакс» Ника Мелия, другой лидер «Коалиции за перемены». Он предупредил, что подобная тактика может привести к эскалации протестов по всей Грузии.

Вечером 4 декабря напряженность возросла, когда полиция прервала запланированную встречу оппозиционной партии в отеле Kortiad Marriott в Тбилиси, где собрались представители четырех оппозиционных партий. Столкновение переросло в насилие, когда неизвестные лица столкнулись с лидерами оппозиции возле отеля. Сообщается, что некоторые из этих лиц были в масках, что побудило оппозиционеров заявить, что они были «титушками» (наемными головорезами), связанными со Службой государственной безопасности (СГБ). 

Полицейские операции, включая аресты и обыски, проводились и в других городах Грузии.

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