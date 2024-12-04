Аппарат омбудсмена и медуправление Минюста признали наличие болезней у Хафиза Бабалы

Арестованный по делу Abzas Media журналист-расследователь Хафиз Бабалы ранее подал жалобу в аппарата омбудсмена об отсутствии медицинской помощи в связи с варикозным расширением вен. В полученном им ответе сказано, что главное медуправление Минюста ответило на запрос омбудсмена по этому поводу.

Так, медуправление Минюста подтверждает, что обследование 23 декабря 2023 г. выявло наличие у Бабалы миопии и астигматизма, артериальной гипертензии и варикоза вен правой ноги. Были проведены обследования, общий и биохимический анализ крови, выделены лекарства.

В ходе повторного обследования хирургом в медицинско-санитарной части Бакинского СИЗО 2 октября, Бабалы было заявлено «об отсутствии необходимости в операции и назначено лечвение».

Таким образом, аппарат омбудсмена и главное медуправление Минюста подтвердили наличие серьезных проблем со здоровьем у Бабалы, который является также инвалидом III группы по зрению.

Однако, как сообщила родня Бабалы, никакого лечения ему в СИЗО не было предоставлено. Следствие по делу Бабалы уже завершено и передано в суд.

Защита намерена ходатайствовать об изменении ему меры пресечения как с точки зрения отсутствия правовой целесообразности дальнейшего содержания его под стражей, так и по гуманитарным соображениям.

*Бабалы находится под арестом по делу Abzas Media. Он отвергает предъявленные ему обвинение в контрабанде и других преступлениях. Правозащитники признали его политзаключенным, международные организации призвали власти Азербайджана освободить всех фигурантов дела против Abzas Media.