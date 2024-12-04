Хафиз Бабалы
Аппарат омбудсмена и медуправление Минюста признали наличие болезней у Хафиза Бабалы
Арестованный по делу Abzas Media журналист-расследователь Хафиз Бабалы ранее подал жалобу в аппарата омбудсмена об отсутствии медицинской помощи в связи с варикозным расширением вен. В полученном им ответе сказано, что главное медуправление Минюста ответило на запрос омбудсмена по этому поводу.
Так, медуправление Минюста подтверждает, что обследование 23 декабря 2023 г. выявло наличие у Бабалы миопии и астигматизма, артериальной гипертензии и варикоза вен правой ноги. Были проведены обследования, общий и биохимический анализ крови, выделены лекарства.
В ходе повторного обследования хирургом в медицинско-санитарной части Бакинского СИЗО 2 октября, Бабалы было заявлено «об отсутствии необходимости в операции и назначено лечвение».
Таким образом, аппарат омбудсмена и главное медуправление Минюста подтвердили наличие серьезных проблем со здоровьем у Бабалы, который является также инвалидом III группы по зрению.
Однако, как сообщила родня Бабалы, никакого лечения ему в СИЗО не было предоставлено. Следствие по делу Бабалы уже завершено и передано в суд.
Защита намерена ходатайствовать об изменении ему меры пресечения как с точки зрения отсутствия правовой целесообразности дальнейшего содержания его под стражей, так и по гуманитарным соображениям.
*Бабалы находится под арестом по делу Abzas Media. Он отвергает предъявленные ему обвинение в контрабанде и других преступлениях. Правозащитники признали его политзаключенным, международные организации призвали власти Азербайджана освободить всех фигурантов дела против Abzas Media.
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