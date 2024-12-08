Башар Асад. ТАСС
Бывший президент Сирии Башар Асад, как сообщается, получил убежище в России
Башар Асад, бывший президент Сирии, как сообщается, получил убежище в России, согласно источнику в Кремле, цитируемому российским информационным агентством ТАСС. Этот шаг знаменует собой значительное развитие событий после ухода Асада от власти и подчеркивает прочные связи Москвы с ее находящимся в тяжелой ситуации союзником на Ближнем Востоке.
Источник, говоривший на условиях анонимности, не предоставил дополнительных подробностей о сроках или обстоятельствах прибытия Асада в Москву. Кремлевские чиновники пока не сделали официального заявления по этому поводу, а сирийские государственные СМИ хранят молчание, подогревая спекуляции о статусе и планах на будущее бывшего лидера.
Асад, правивший Сирией более двух десятилетий, стал противоречивой фигурой во время затяжной гражданской войны в стране. Конфликт, начавшийся в 2011 году как серия мирных протестов, перерос в один из самых разрушительных гуманитарных кризисов в современной истории. На протяжении всей войны Россия была верным сторонником правительства Асада, оказывая военную и дипломатическую поддержку, которая помогла ему сохранить власть, несмотря на жесткое международное осуждение и широко распространенные обвинения в военных преступлениях.
Однако в последние годы власть Асада ослабла на фоне усиливающейся международной изоляции, экономического краха и давления со стороны региональных игроков, стремящихся к разрешению конфликта. Сообщения о его переезде в Россию, если они подтвердятся, предполагают стратегический сдвиг Москвы, направленный на управление ее альянсами в регионе, в то же время предоставляя убежище своему давнему партнеру.
Эксперты по ближневосточной геополитике говорят, что решение предоставить Асаду убежище может быть сигналом о попытке России переосмыслить свою роль в Сирии, потенциально прокладывая путь к новой политической динамике в охваченной войной стране. «Это может быть способом Москвы организовать тихий уход Асада, сохранив при этом свое влияние в Сирии», — сказала Елена Суворова, политический аналитик, специализирующаяся на российской внешней политике.
Судьба Сирии и ее народа остается неопределенной, миллионы перемещенных лиц, инфраструктура в руинах, а политическое примирение неуловимо. Перемещение Асада может открыть новую главу, но оно также поднимает вопросы об ответственности за широкомасштабные зверства, совершенные во время его правления. На данный момент его присутствие в Москве добавляет еще один уровень интриги в сложную сеть международных отношений, окружающих продолжающийся кризис в Сирии.
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