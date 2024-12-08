Министр иностранных дел Турции намекает на будущее Сирии: призыв к единству и осторожности

Сирийский народ в конечном итоге определит будущее своей страны, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время громкой речи в Дохе в воскресенье. Его замечания подчеркнули приверженность Анкары суверенитету и территориальной целостности Сирии, одновременно призывая к международному сотрудничеству в восстановлении разрушенной войной страны.

«Сирийский народ не сможет добиться этого в одиночку; международное сообщество должно его поддержать», — подчеркнул Фидан, призвав к коллективным действиям по стабилизации региона.

Фидан, говоря сдержанным тоном, избегал прямых комментариев о местонахождении свергнутого сирийского лидера Башара Асада, заявив: «Я не знаю его местонахождения. Вероятно, он находится за пределами Сирии».

Министр обозначил приоритеты Турции: сохранение национального единства Сирии, сохранение ее суверенитета и обеспечение территориальной целостности страны. Он также подчеркнул важность реинтеграции миллионов перемещенных сирийцев, заявив, что у многих теперь есть возможность вернуться домой.

Призвав к благоразумию на фоне эскалации напряженности в регионе, Фидан настоятельно рекомендовал всем субъектам, как региональным, так и глобальным, действовать «сдержанно и осторожно», предостерегая от усугубления нестабильности.

«Мы не должны усугублять нестабильность в регионе», — сказал он.

Подчеркивая необходимость надежного управления, Фидан призвал к защите государственных институтов Сирии и объединению оппозиционных сил. «Новое правительство должно принять инклюзивный подход, и все оппозиционные фракции должны немедленно консолидироваться», — заявил он.

Признавая разнообразие сирийских оппозиционных групп, Фидан отметил продолжающиеся усилия по координации и пообещал усилить эти механизмы. Он пообещал сотрудничество Турции с соседними странами и будущим руководством Сирии для восстановления страны.

Фидан занял жесткую позицию в отношении террористических организаций, таких как ИГИЛ и РПК, предостерегая их от эксплуатации нестабильной ситуации в Сирии. Он заверил союзников Турции, особенно США, в бдительности Анкары.

«Наши американские друзья прекрасно знают о нашей чувствительности, особенно в отношении YPG/PKK. Мы решительно отреагируем на любую угрозу, которую эти группы представляют для Турции», — сказал он.

Фидан отверг любую возможность признания ответвлений РПК в качестве законных участников политического процесса в Сирии, назвав их «недопустимыми ни при каких обстоятельствах».

Однако он провел различие между такими группами и законными курдскими партиями, действующими на севере Сирии, которые он признал в качестве давних компонентов оппозиции.

Министр призвал будущее руководство Сирии обеспечить справедливое отношение ко всем меньшинствам, включая христиан, курдов и немусульман, подчеркнув при этом необходимость защиты запасов химического оружия для предотвращения его нецелевого использования.

Фидан объяснил крах сирийского режима его постепенным разложением, предположив, что мирный процесс в Астане предоставил решающую возможность для реформ, которой режим не воспользовался.

«Режим медленно распадался и разрушался», — сказал Фидан, сетуя на его неспособность решать сохраняющиеся проблемы, несмотря на «драгоценное время», предоставленное Астанинским процессом в 2016 году.

Обращение Фидан отражает деликатный баланс Турции в Сирии, выступающей за единство и инклюзивность, сохраняя при этом твердую позицию в отношении групп, которые она считает угрозами своей безопасности.