Эрдоган размышляет о мировом лидерстве: «Нас осталось только двое»
Президент Реджеп Тайип Эрдоган, известный своими откровенными размышлениями о мировых делах, сделал поразительное наблюдение о нынешнем состоянии мирового лидерства, заявив, что только он и президент России Владимир Путин остаются среди давних лидеров на мировой арене.
На встрече с молодежью в университете Газантепе, где молодой участник сослался на мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель « Свобода: Воспоминания 1954–2021», Эрдогану задали вопрос о секрете его дипломатического успеха. Турецкий лидер подчеркнул решающую роль коммуникации и поддержания диалога с зарубежными коллегами.
«Слова имеют значение в дипломатии, но поддержание механизмов диалога еще важнее», — сказал Эрдоган. «Мы называем это дипломатическими наступлениями. Крайне важно их поддерживать».
Эрдоган, находящийся у власти 22 года, отметил, что его правление наравне с пребыванием Путина значительно превосходит пребывание других мировых лидеров.
«Сейчас среди мировых лидеров нас осталось только двое: я и Владимир Путин», — заметил Эрдоган. «Это не просто личное заявление — это факт. Со временем другие были устранены со сцены».
Он подчеркнул важность продолжения диалога в эти сложные времена. «Мы надеемся сохранить эти отношения и поддерживать их таким образом», — добавил он.
Обращая внимание на политику Германии, Эрдоган выразил восхищение пребыванием Меркель у власти и посетовал на пустоту, образовавшуюся в руководстве Германии после ее ухода.
«Меркель занимала значительное место в немецкой политике. После ее ухода немецкая политика закончилась», — утверждал он.
Эрдоган с теплотой вспоминал свои отношения с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, описывая его как лидера с исключительным уважением к Турции и ее традициям.
«Шредер был другим — действительно достойным восхищения лидером», — отметил Эрдоган. «Даже во время Рамадана, когда он присоединился к нам за столом, он воздерживался от употребления пива из уважения. Он был принципиальным человеком».
Их отношения, по словам Эрдогана, продолжаются и по сей день, и Шредер время от времени посещает Турцию. «Он занимал очень сильную позицию в немецкой политике. Я хочу, чтобы мы видели политиков в турецкой политике, которые разделяют качества Шредера», — сказал Эрдоган.
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У него кажется уже маразм начинается.