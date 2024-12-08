Президент Реджеп Тайип Эрдоган, известный своими откровенными размышлениями о мировых делах, сделал поразительное наблюдение о нынешнем состоянии мирового лидерства, заявив, что только он и президент России Владимир Путин остаются среди давних лидеров на мировой арене.

На встрече с молодежью в университете Газантепе, где молодой участник сослался на мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель « Свобода: Воспоминания 1954–2021», Эрдогану задали вопрос о секрете его дипломатического успеха. Турецкий лидер подчеркнул решающую роль коммуникации и поддержания диалога с зарубежными коллегами.

«Слова имеют значение в дипломатии, но поддержание механизмов диалога еще важнее», — сказал Эрдоган. «Мы называем это дипломатическими наступлениями. Крайне важно их поддерживать».

Эрдоган, находящийся у власти 22 года, отметил, что его правление наравне с пребыванием Путина значительно превосходит пребывание других мировых лидеров.

«Сейчас среди мировых лидеров нас осталось только двое: я и Владимир Путин», — заметил Эрдоган. «Это не просто личное заявление — это факт. Со временем другие были устранены со сцены».

Он подчеркнул важность продолжения диалога в эти сложные времена. «Мы надеемся сохранить эти отношения и поддерживать их таким образом», — добавил он.

Обращая внимание на политику Германии, Эрдоган выразил восхищение пребыванием Меркель у власти и посетовал на пустоту, образовавшуюся в руководстве Германии после ее ухода.

«Меркель занимала значительное место в немецкой политике. После ее ухода немецкая политика закончилась», — утверждал он.

Эрдоган с теплотой вспоминал свои отношения с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, описывая его как лидера с исключительным уважением к Турции и ее традициям.

«Шредер был другим — действительно достойным восхищения лидером», — отметил Эрдоган. «Даже во время Рамадана, когда он присоединился к нам за столом, он воздерживался от употребления пива из уважения. Он был принципиальным человеком».

Их отношения, по словам Эрдогана, продолжаются и по сей день, и Шредер время от времени посещает Турцию. «Он занимал очень сильную позицию в немецкой политике. Я хочу, чтобы мы видели политиков в турецкой политике, которые разделяют качества Шредера», — сказал Эрдоган.