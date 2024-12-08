Хикмет Гаджиев провел переговоры в МИД Израиля
8 декабря помощник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев провел переговоры в МИД Израиля.
Об этом в своем аккаунте на платформе X написала замминистра иностранных дел Израиля Шарен Хаскел.
«Для меня было большой честью поделиться своими мыслями с помощником Президента Азербайджанской Республики, заведующим отделом внешней политики Администрации Президента в Иерусалиме», - написала она.
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