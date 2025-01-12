Конгрессмен США заявил, что телефонный разговор Трампа и Путина может проложить путь к саммиту

Ожидается, что телефонный разговор между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным состоится в ближайшие дни или недели, сообщил в среду телеканалу ABC News конгрессмен Майк Уолц, которого Трамп выбрал на пост советника по национальной безопасности.

Звонок станет первым шагом к потенциальному саммиту между Трампом и Путиным, который, по словам Уолтца, уже готовится. «Мы все еще дорабатываем структуру встречи», — добавил он, когда его спросили о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского.

Уолц подчеркнул важность стабилизации линии фронта в российско-украинском конфликте, прежде чем можно будет добиться прогресса в разрешении. Он отметил, что Соединенные Штаты надеются на прекращение огня «в любой момент», что создаст условия для переговоров. «Все это должно закончиться посредством какой-то формы дипломатии», — сказал Уолц.

Описывая войну как «измельчитель человеческих жизней и ресурсов с потенциальными последствиями Третьей мировой войны», Уолц подчеркнул необходимость срочных действий. Он признал признание Трампом «нереалистичной» цели полного выдворения России с оккупированных ею территорий, включая аннексированный Крым.

Москва и Киев ответили молчанием

Ни Москва, ни Киев не прокомментировали высказывания Уолтца. 9 января Трамп дал понять, что встреча с Путиным уже запланирована, но не уточнил дату, заявив, что такая встреча состоится только после его инаугурации 20 января.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва не будет выдвигать «никаких условий» для встречи Трампа и Путина.

Тем временем украинские чиновники намекнули на возможность встречи Трампа и Зеленского после инаугурации. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев готовится к переговорам на высоком уровне с новой администрацией США, отметив, что Трамп, похоже, «настроен положить конец конфликту».

Ранее Зеленский требовал, чтобы Москва отвела свои войска к границам 1991 года, прежде чем начнутся мирные переговоры. Однако Кремль настаивает на том, что переговоры должны учитывать текущие территориальные реалии.

Нейтральная Швейцария предлагает место для саммита

Швейцария выразила готовность провести саммит Трампа и Путина, если его попросят. Николя Бидо, глава информационного отдела министерства иностранных дел Швейцарии, сообщил Le Temps , что Швейцария по-прежнему привержена поддержке мирных усилий.

«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические инициативы, направленные на достижение мира», — сказал Бидо, добавив, что, хотя Швейцария готова принять у себя саммит, она не будет активно брать на себя инициативу.

Трамп, победивший на президентских выборах в ноябре, заявил о своем намерении встретиться с Путиным в течение шести месяцев после вступления в должность, чтобы обсудить российско-украинскую войну. Хотя подробности остаются скудными, перспектива переговоров привлекла внимание как региональных, так и глобальных игроков, которые возлагают надежды на дипломатический прорыв.