Азербайджан: умеренная погода 13 января
Национальная гидрометеорологическая служба при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана опубликовала прогноз погоды на 13 января, ожидая умеренных погодных условий по всей стране.
В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно сухая, местами пасмурная. Ночью и ранним утром в некоторых районах возможен туман. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем перейдет в юго-восточное направление. Прогнозируется температура от 4-7°C (39-45°F) ночью до 7-10°C (45-50°F) днем. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., относительная влажность воздуха 75-85%.
В других регионах ожидается преимущественно сухая погода, хотя в некоторых районах возможны кратковременные туманы. Прогнозируется умеренный западный ветер. Температура будет колебаться от -2°C до 3°C (28-37°F) ночью и 10-14°C (50-57°F) днем. В горных районах ожидается падение ночной температуры до -4-9°C (16-24°F), а дневной максимум составит 4-9°C (39-48°F).
Погодные условия благоприятны для путешествий по большей части страны, единственным потенциальным препятствием в некоторых районах является туман.
Общество
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В 2017 году Сумгаитский городской суд вынес решение о выселении семьи Алиевых — беженцев из Губадлы (Акпер, Сарвиназ, Рамиль и еще двое членов семьи) — из незаконно занятой квартиры в 12-м микрорайоне, дом 7А, квартира 35. Суд постановил вернуть имущество законному владельцу — Самае Алиевой. Однако в дело вмешалось Министерство юстиции, сославшись на указ президента от 1 июля 2004 года, которым была утверждена государственная программа по улучшению условий жизни и труда беженцев. Согласно этому указу, беженцы, не имеющие альтернативного жилья, не могут быть выселены до тех пор, пока Исполнительная власть не предоставит им другое жилье.
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