Азербайджан: умеренная погода 13 января

Национальная гидрометеорологическая служба при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана опубликовала прогноз погоды на 13 января, ожидая умеренных погодных условий по всей стране.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно сухая, местами пасмурная. Ночью и ранним утром в некоторых районах возможен туман. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем ​​перейдет в юго-восточное направление. Прогнозируется температура от 4-7°C (39-45°F) ночью до 7-10°C (45-50°F) днем. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., относительная влажность воздуха 75-85%.

В других регионах ожидается преимущественно сухая погода, хотя в некоторых районах возможны кратковременные туманы. Прогнозируется умеренный западный ветер. Температура будет колебаться от -2°C до 3°C (28-37°F) ночью и 10-14°C (50-57°F) днем. В горных районах ожидается падение ночной температуры до -4-9°C (16-24°F), а дневной максимум составит 4-9°C (39-48°F).

Погодные условия благоприятны для путешествий по большей части страны, единственным потенциальным препятствием в некоторых районах является туман.