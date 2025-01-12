Азербайджан обеспечивает Сербию газом, несмотря на форс-мажорные обстоятельства на Шах-Денизе – Вучич

Временного прекращения поставок газа из Азербайджана в Сербию удастся избежать, заявил в воскресенье президент Сербии Александр Вучич.

«Наши братья и друзья из Азербайджана сообщили мне в воскресенье, что, несмотря на объективные проблемы, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, приостановки поставок газа в Сербию удалось избежать. Большое спасибо Азербайджану и его президенту Ильхаму Алиеву, которого я с нетерпением жду возможности вскоре приветствовать в Белграде», — цитирует Вучича сербская телекомпания RTS.

Стоит отметить, что с 6 января наблюдаются технические неполадки на трубопроводе, поставляющем конденсат с добывающей платформы «Альфа» на каспийском месторождении Шах-Дениз на Сангачальский терминал близ Баку. В связи с этой форс-мажорной ситуацией добыча на платформе «Альфа» остановлена, и в настоящее время добыча ведется исключительно с платформы «Браво» на Шах-Дениз, производительность которой составляет около 40-48 млн кубометров в сутки.

До технической неисправности совокупная суточная добыча с обеих платформ составляла 74–75 млн кубометров.

Форс-мажорное обстоятельство существенно сократило экспорт газа с месторождения Шах-Дениз в Европу, и большинство покупателей азербайджанского газа, которые были оперативно проинформированы о перебоях, сумели обеспечить альтернативные поставки.

Ожидается, что ситуация разрешится к 15-16 января.

Следует отметить, что осенью 2024 года Сербия достигла соглашения о получении до 1,7 млн ​​кубометров газа ежедневно из Азербайджана в зимний сезон 2024-2025 годов.

Кроме того, две страны обсуждают строительство газовой электростанции недалеко от сербского города Ниш.

«Соглашение о создании такой электростанции готовится. Оно будет подписано в первой половине года в Белграде», — сообщает Turan.

Из 12 стран, закупающих азербайджанский газ, 10 расположены в Европе.