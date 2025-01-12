Активист ПНФА арестован на 30 суток
Активист Хазарского районного отделения Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Алисахиб Керимов был задержан 10 января на станции метро «Низами» и приговорен Ясамальским районным судом к 30 суткам административного ареста по обвинению в «неподчинении законному требованию полиции».
Об этом Turan сообщили в ПНФА.
Керимов смог сообщить об аресте своим близким только 11 января, позвонив из пункта содержания арестованных в административном порядке.
«Разговор длился всего 20–30 секунд. Алисахиб только успел сообщить, что его арестовали из-за его активности в сети TikTok. Он занимается строительными работами и при задержании его инструменты остались в метро. Он просил забрать их.
Алисахиб сказал, что ни в чем не виновен и за ним уже 10 дней следили», - сообщил Turan его близкий родственник.
Получить комментарии в МВД не удалось.
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