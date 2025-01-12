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(8 часов назад)
Активист ПНФА арестован на 30 суток
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Активист ПНФА арестован на 30 суток

Активист Хазарского районного отделения Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Алисахиб Керимов был задержан 10 января на станции метро «Низами» и приговорен Ясамальским районным судом к 30 суткам административного ареста по обвинению в «неподчинении законному требованию полиции».

Об этом Turan сообщили в ПНФА.

Керимов смог сообщить об аресте своим близким только 11 января, позвонив из пункта содержания арестованных в административном порядке.

«Разговор длился  всего 20–30 секунд. Алисахиб  только успел сообщить, что его арестовали из-за его активности в сети TikTok. Он занимается строительными работами и при задержании его инструменты остались в метро. Он просил забрать их.

Алисахиб сказал, что ни в чем не виновен и за ним  уже 10 дней следили», - сообщил Turan его близкий родственник.

Получить комментарии в МВД не удалось.

 

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