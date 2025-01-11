Журналистке Ханум Мустафаевой ввели запрет на выезд из Азербайджана
Независимая журналистка Ханум Мустафаева 11 января не смогла выехать из Азербайджана. В бакинском аэропорту ей было заявлено, что запрет введен МВД Азербайджана. При этом, причин ограничения прав журналистки, ей не объяснили.
Как сообщила Мустафаева Turan, в последние годы она проживает за рубежом и приехала в Азербайджана 15 декабря, чтобы провести новогодние праздники вместе с родными.
11 января она собиралась вернуться в Турцию, но ее не пропустили на рейс Баку-Стамбул.
Уже после прохождения пограничного контроля в Бакинском аэропорту, Мустафаеву вернули обратно и заявили о введении запрета на выезд из страны МВД Азербайджана.
При этом, причин не разъяснили.
Мустафаева попыталась выяснить причины, позвонив на горячую линию 102 МВД, но тщетно.
Она звонила также к главе пресс-службы МВД Эльшаду Гаджиеву.
Однако, по словам Мустафаевой, он сказав, что не владеет информаций по данному поводу отметил, что будет выяснять вопрос.
Напомним, что за последний год в Азербайджане были открыты уголовные дела против журналистов ряда изданий, включая «Abzas Media", "Toplum TV" və "Meydan TV".
Однако, по словам Мустафаевой, в последние полтора года вообще не сотрудничала с азербайджанскими медиа.
Журналистка не понимает причин ограничения ее прав, поскольку не имеет задолженностей по штрафам, налогам кредитам, не является фигурантов уголовных дел.
Отметим, что за последний год в связи с расследованиями против органов медиа десяткам журналистов и активистов был введен запрет на выезд из страны.
Получить комментарии в МВД Азербайджана не удалось.
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