Министр обороны США заявил, что северокорейские войска находятся в России

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что северокорейские войска, как сообщается, присутствуют в России, укрепляя военные ресурсы страны. Выступая на оборонном брифинге, Остин выразил обеспокоенность по поводу последствий этого нового сотрудничества, предположив, что оно знаменует собой углубление связей между Пхеньяном и Москвой на фоне продолжающейся войны России в Украине.

Заявления США появились на фоне повышенного внимания к растущему военному и политическому альянсу между Россией и Северной Кореей после громкой встречи президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в сентябре. Западные чиновники предположили, что переговоры привели к секретному соглашению о военном сотрудничестве, в рамках которого Северная Корея поставляла артиллерийские снаряды и другое оборудование для поддержки военных усилий России в Украине в обмен на передовые российские технологии и военные ноу-хау.

Хотя точная роль и численность северокорейского персонала в России остаются неясными, заявление Остина добавляет значительный уровень сложности конфликту на Украине. Сообщаемое присутствие северокорейских солдат или советников может предоставить дополнительную рабочую силу напряженным силам России, которые понесли значительные потери и технику с начала вторжения в феврале 2022 года.

Министр обороны США подчеркнул, что любая военная помощь со стороны Пхеньяна еще больше обострит войну на Украине, разжигая насилие в регионе и продлевая конфликт, который уже привел к десяткам тысяч смертей и широкомасштабным разрушениям. «Мы очень внимательно следим за этой ситуацией, — сказал Остин, — и решительно осуждаем любые действия, которые способствуют дестабилизации Украины или нарушают международные санкции».

Сообщенное северокорейское присутствие в России вызвало широкую международную обеспокоенность, особенно на Западе и среди региональных соседей Северной Кореи. Южная Корея и Япония осудили предполагаемое военное сотрудничество, предупредив, что оно может еще больше дестабилизировать Корейский полуостров и более широкий Азиатско-Тихоокеанский регион.

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин назвал сообщения «глубоко тревожными», в то время как премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул необходимость скоординированного международного ответа. Организация Объединенных Наций, которая ввела многочисленные санкции против Северной Кореи из-за ее ядерной и ракетной программ, вероятно, столкнется с давлением, требующим принятия дальнейших мер.

США и их союзники также дали понять, что могут ввести дополнительные санкции против Северной Кореи и России, если военное сотрудничество будет подтверждено. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер предупредил, что Вашингтон «готов отреагировать», если действия Северной Кореи будут признаны нарушающими международное право или существующие санкции.

Этот потенциальный альянс может изменить баланс сил в нескольких регионах, особенно по мере того, как глобальная изоляция России усиливается из-за западных санкций. Северная Корея, также находящаяся под жесткими санкциями и изолированная, стремится наладить более тесные связи с Россией и Китаем, поскольку она продолжает сталкиваться с давлением со стороны США и их союзников из-за своих ядерных амбиций. Более тесные военные отношения могут предоставить Пхеньяну рычаги и технологии, которые могут ускорить его программы вооружений, в то время как Россия может использовать поддержку Северной Кореи как спасательный круг для своей военной кампании на Украине.

Эксперты сейчас обсуждают долгосрочные последствия этого партнерства. «Это очень важное событие», — говорит Брюс Клингнер, старший научный сотрудник Heritage Foundation. «Это не только укрепляет военный потенциал России, но и говорит о том, что Северная Корея более чем когда-либо готова открыто бросить вызов международному сообществу и поддержать то, что широко рассматривается как незаконная война».

В краткосрочной перспективе присутствие северокорейских войск в России, возможно, не изменит радикально ситуацию на поле боя в Украине, но оно добавляет еще один уровень сложности в динамику глобальной безопасности. И Вашингтон, и Киев, скорее всего, скорректируют свои стратегии в ответ на это новое измерение, как и Москва и ее союзники.